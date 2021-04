¿Operación M. United en marcha? Cristiano buscaría salida de Juventus

Este viernes la prensa italiana aseguró que Cristiano Ronaldo está preparando su salida de la Juventus, después de la lluvia de críticas con el fracaso en Champions League y Serie A. Inicialmente buscaron un regreso al Real Madrid, pero allí le bajaron el pulgar, así que su representante estaría en conversaciones para que vuelva al Manchester United, con el que catapultó su carrera en Europa.

La Gazzetta dello Sport informó que Jorge Mendes, representante del atacante portugués, está buscando situarlo en un club en el que se sienta feliz y como no se podrá en Real Madrid, tras declaraciones de Florentino Pérez, habrían estudiando la posibilidad que regrese al fútbol inglés.



"No volverá al Madrid, tiene contrato con Juventus. Nos ha dado mucho, pero ya no tiene sentido que vuelva", destacó el directivo del equipo merengue a El Chiringuito, tras ser cuestionado recientemente por el regreso de Cristiano. Un no rotundo que el portugués ya entendió y no insistirá.



Si en Real Madrid no lo quieren de vuelta, en Manchester United anhelan su regreso. De hecho, el medio italiano indica que el club habría dado el visto bueno para su incorporación. Para que eso se de, tendrá que cumplir una serie de condiciones, y una de ellas será aceptar una disminución abismal en su salario. Actualmente estaría ganando una cifra anual cercana a los 31 millones de euros y en United no podrían pagar más de 20 millones.



Por otro lado, se dice que Juventus no está dispuesto a dejarlo ir, así que tendrá que negociar su salida. Cabe recordar que Ronaldo tiene contrato a junio de 2022 con el equipo de Turín.