Cristiano no piensa en James sino en Isco: así convencería al español

Los últimos movimientos del mercado europeo han tocado a Juventus y a su necesidad de un enganche que ofrezca garantías.

El diario Corriere dello Sport se hace eco de una versión de prensa española, que asegura que el objetivo sería Isco y no, como se rumoró, James Rodríguez.



El medio italiano cita como fuente al español Don Balón, que afirma que "detrás de esta operación de mercado parece estar la dirección de Cristiano Ronaldo, quien compartió el vestuario con los españoles durante cinco temporadas".



Según la versión, la estrategia sería clara: "el portugués espera explotar su gran influencia para convencer a su ex compañero de que ciertamente no está entre los inicialistas (en Real Madrid), especialmente si Neymar finalmente usará la camiseta de los Galácticos".





Juventus, según dicho medio, estaría dispuesto a ofrecer hasta 65 millones de euros por el malagueño, quien podría sumar a la necesidad del club 'merengue' de recaudar fondos para un posible traspaso de Neymar.



La valoración inicial del Madrid por el jugador sería de 80 millones de euros, lo que haría que las distancias no sean tan significativas.