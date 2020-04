¡Cada vez peor! El futbolista al que despidieron por whatsapp

Cristian Campestrini es un arquero argentino que actualmente juega en Celeya de México, pero en el pasado dejó una buena huella en Chile, país en el que atajó para Evertón durante el 2019.

Desde tierras manitas, el jugador habló con Redgol, en Chile, y allí relató cómo fue su salida del club, pues luego de tener una buena temporada, el club decidió que no renovaría su contrató y se lo notificó por whatsapp.

Luego de finalizar el torneo chileno en el 2019, que tuvo varios problemas por las manifestaciones sociales en ese país y que se trasladó a los estadios de fútbol, el jugador viajó a Argentina, su país natal, tras diferencias entre el presidente del club y él.

“Cuando dan por terminado el campeonato, le digo al presidente que quiero seguir dos años más. Él me dijo un año por la misma plata o si no que me vaya. Yo le dije que en todo trabajo se negocia cuando se termina un contrato, una caricia, un aumento. Capaz que no se hizo lo que quería el plantel, pero estábamos bien. No me pareció una buena respuesta y me fui", habló con el medio chileno.

Sin embargo, fue desde Argentina que recibió la notificación de que no continuaría en el club chileno. “Cuando llegué, recibí un mensaje grande como un iPhone Pro que decía que se había equivocado. Me dijo que disfrutara de las vacaciones y que lo arreglábamos a la vuelta. Contesté que sólo quería atajar dos años más, que lo económico no era tema y al otro día me llaman por WhatsApp y me dicen que no seguía en Everton. Para mí fue un cotillón armado".

Y él cree eso porque luego de que le confirmaran que no continuaría en ese equipo oficializaron a otro arquero en pocos segundos.

“Yo dije que la plata no era impedimento, sólo quería dos años, di mil opciones y a los 39 segundos firmó su contrato Herrera", expresó.