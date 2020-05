Gobierno italiano advierte: un caso positivo aislará a todo el equipo

Los equipos de fútbol en Italia adelantan su regreso a los entrenamientos en medio de un estricto protocolo. Pero eso no significa todavía que la competencia esté cerca de regresar.

Lo dejó claro Vincenzo Spadafora, ministro de Deportes italiano, quien aseguró que la presencia del coronavirus covid-19 podría trastocar todos los planes, ahora y en el futuro próximo.



Según Spadafora, un solo caso positivo en alguno de los clubes obligará a toda la plantilla a un aislamiento mínimo de 14 días, medida necesaria en Italia y prácticamente en todos los países del mundo.



Para el funcionario, la prioridad del Gobierno no es el regreso del fútbol sino la salud de todos los ciudadanos, por lo cual no están dispuestos a dar un tratamiento especial a nadie ni a tomar decisiones apresuradas.



Los equipos de la Serie A esperan que el regreso de la competencia, después de una para obligada desde el pasado 9 de marzo, ocurra hacia mediados de junio. Pero si el virus aparece de nuevo y obliga a confinar a una plantilla completa, esa meta no será realizable.



La advertencia preocupa a Italia pero también a muchas ligas del mundo, que ven con preocupación que otros gobiernos sigan esta recomendación y acaben bloqueando el reinicio de los torneos. En Alemania, pro ejemplo, el regreso del fútbol será este fin de semana.