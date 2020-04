Contundente llamado de la OMS a la única liga activa en Europa

Em Europa, la crisis sanitaria producida por el coronavirus, hizo que la mayoría de ligas de fútbol entraran en suspensión indefinida, pues a los eventos asisten miles de personas, y estos son foco de alto contagio del virus.



Bielorrusia ha sido el único país que hasta el día de hoy sigue activo en cuanto a sus competencias locales, la Premier League de Bielorrusia sigue en disputa, con aficionados presentes, a tal punto que la OMS ha extendido su llamado a los mandatarios del país, para que por favor frenen la liga y evitar la aglomeración de personas en un mismo lugar.

"Suspendan de inmediato todas las manifestaciones masivas y deportivas", le indicaron los miembros de la OMS al país europeo, quien respondió a través de salud, Vladimir Karanik:"La decisión de parar no me compete", siendo esto un nueva negativa a que Bielorrusia no paren no solo su liga local, sino todos sus eventos que comprometan la llegada masiva de personas.



Bielorrusia,registra 2.226 casos positivos de coronavirus confirmados y registra 23 víctimas fatales. Se espera que los miembros organizadores de la liga den su comunicado, después del llamado de atención por parte de la OMS.