Fútbol en medio del covid-19: curiosos cambios que tendría para volver

La actualidad del coronavirus y la pandemia que afronta al mundo no fue ajena al fútbol, que se vio fuertemente afectado, como todos los deportes, y pausó su actividad en casi todo el mundo. Ahora, varios países buscan un regreso del balompié y han propuesto algunas curiosidades para que se dé este regreso.

Desde Europa han alzado la voz para algunos cambios al fútbol, que se empiezan a tener en cuenta para que se dé una posible vuelta. En FUTBOLRED le hacemos un resumen de cómo sería el fútbol si se tomarán en cuenta estas peticiones y cambios.



Cinco cambios:



Por la falta de ritmo y los problemas que puede haber cuando se regrese al deporte, una regla de fútbol se podría cambiar y sería la de las sustituciones. Ahora, se podrían hacer cinco cambios y, en caso de prorroga, habría un sexto.



Sin VAR:



El importante impacto económico tendría que ver en esta propuesta, pues no se usaría la Video Asistencia Arbitral en los partidos para bajar los gastos que tendrán por cada juego, pues no habría público.



Una sola plaza:



La Premier League fue la primera en dar esta opción, a la que se unieron algunos países, entre ellos Colombia. La idea es que se haga ‘tipo Mundial’ y que en una misma sede (ciudad) se disputen los torneos. Claramente, todo a puerta cerrada. Así, se evitarían traslados y riesgos de contagios en cada ciudad.



Usar tapabocas:



Aunque no sería un tapabocas común y corriente, sino algo que ayude en la respiración a los futbolistas y que los proteja del coronavirus, la idea es que los jugadores usen esta herramienta de protección durante partidos y entrenamientos debido a la fricción y contacto que hay entre ellos.



Menos recogepelotas:



En Colombia, por ejemplo, no se ha autorizado para que haya eventos de más de 50 personas. Si vuelve el fútbol a puerta cerrada, incluso habría más de 50 personas, por lo que la idea es que haya muy pocos recogepelotas para evitar riesgos de contagios.



Tarjetas por escupir:



Una de las opciones que se da es que, para evitar fluidos, se sancione con tarjeta amarilla a los jugadores que escupan dentro del campo. Todo esto, recordando que el virus se transmite a través de estos.



Menos de 90 minutos por partido:



En Inglaterra se dio la curiosa petición por parte de los dirigentes de la Premier League de que se jueguen menos de 45 minutos por tiempo para buscar proteger a los futbolistas. Además, argumentando la falta de ritmo por la pausa debido al covid-19.



¿Le gustaría que se disputara el fútbol así?...