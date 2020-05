¿Por qué no cancelan ligas europeas ya? No es altruismo, es por plata

La pandemia del coronavirus covid-19 ha provocado serios daños en la otrora millonaria industria del fútbol mundial. Pero en Europa la situación es bien especial.



Se trata, sumando contagios y víctimas mortales, del continente más afectado por la enfermedad que paraliza al mundo. Son casi dos meses de confinamiento, de economías estancadas, de un caos para el que nadie estaba preparado y de una consecuente crisis económica que se presiente hoy pero que en el futuro, según los analistas, puede ser catastrófica.



Hasta el momento solo dos ligas han decidido a cancelación, ante la incertidumbre de un posible regreso a la competencia: Holanda y Francia. Pero no ha faltado la polémica en ninguno de los dos casos y la decisión, en cualquier momento, podría cambiar.



En Holanda, por ejemplo, el FC Utrecht quedó, al momento la decisión de la Federación local, fuera de las competiciones europeas cuando era sexto en la tabla y estaba a solo tres puntos, con un partido menos. Además se había clasificado a la final de la Copa contra el Feyenoord. "Vamos a utilizar todos los recursos posibles para oponernos a la decisión de la KNVB", declaró el dueño del, Frans van Seumeren.



¿Por qué llevará la decisión hasta los tribunales? Porque una clasificación a fase de grupos de Europa League supone 2,92 millones de euros para cada uno de los 48 clasificados y porque hay unas bonificaciones por rendimiento a las que nadie renunciaría: 570.000 euros por victoria y 190.000 euros por empate. Los ganadores de los grupos reciben además un bono de 1 millón de euros cada uno y los segundos facturan 500.000 euros. ¿Vale o no la pena un pleito?



Y ojo que ahí no termina el lío, pues el Cambuur de segunda división anunció que irá ante la justicia por "la falta de transparencia de la KNVB" al cancelar la competencia, decisión que calificó como "contraria a la ética deportiva" porque les quita ingresos estimados en 1,5 millones de euros por el ascenso.

Francia confía en una promesa



Menos radical pero igual de firme es Francia, que canceló su Liga1 pero sobre la promesa de un préstamo respaldado por el Gobierno que rondaría los 225 millones de euros… El valor de Neymar, para decirlo claro.



"Gracias a este préstamo, la LFP podrá pagar a los clubes de primera y segunda división el conjunto de las sumas que les faltan por percibir por los derechos audiovisuales de la temporada 2019/2020", indicó la federación local en un comunicado.



Con ese dinero, los clubes podrán integrar en sus cuentas los dos últimos pagos de los derechos audiovisuales correspondientes a la actual temporada.



La LFP decidió la semana pasada acatar la orden del Gobierno, que a cambio se comprometió a aportar apoyo financiero a aquellos clubes en peligro por no percibir esos ingresos. Las televisiones que emiten la liga francesa, BeIN Sports y Canal+, debían haber procedido a esos pagos el pasado 5 de abril y el próximo 5 de junio. El crédito "permitirá contribuir al apoyo de la tesorería de los clubes de primera y segunda", agregó la LFP.





Bélgica, bajo presión

El caso de Bélgica es curioso: fue una de las primeras ligas en contemplar la cancelación del campeonato interno pero, cuando la UEFA amenazó con sacarlos de competencias europeas dieron marcha atrás y aun no tienen muy claro qué hacer.



Este lunes debían comunicar su decisió, pero lo aplazaron para el 15 de mayo: "La Pro League desea poder estudiar las recomendaciones sobre las consecuencias de la crisis del coronavirus formuladas por el Consejo de Administración el 2 de abril, con todas las informaciones necesarias", indica su comunicado.



¿Por qué la duda si las autoridades sanitarias del país recomendaron cancelar torneos? Porque sin competencia europea no hay dinero que respalde los proyectos.



Vamos a poner el caso de Brujas, de Eder Álvarez Balanta, que esperaba coronarse en el escritorio. Si se queda fuera de la Champions, deja de recibir 15,25 millones de euros que reciben los 32 participantes en la fase de grupos. Atentos a las bonificaciones: por partido: 2,7 millones de euros por victoria y 900.000 euros por empate. Si la suerte sonríe y llega a octavos son 9,5 millones de euros. El riesgo es enorme.

La pelea en Italia



Los clubes preparan su regreso a los entrenamientos aunque al Gobierno no le hace mucha gracia. El ministro de deportes,

Vincenzo Spadafora habló muy claro. "Leo cosas extrañas, pero nada ha cambiado en relación a lo que siempre he dicho sobre el fútbol: los entrenamientos (colectivos) no volverán antes del 18 de mayo y no hablamos para nada de la reanudación del campeonato por el momento", escribió en Facebook.



La federación local habla hasta de discriminación, pues el país comenzó ya el desmonte progresivo del confinamiento, pero no hay ninguna certeza de que haya una vía clara para retomar el Calcio 2019/2020-



Y el problema es que se estima que el fútbol italiano podría perder 900 millones de euros en derechos de televisión, patrocinadores, venta de entradas y marketing. Según el sitio especializado ' Calcio e Finanza', una suspensión definitiva dejaría en el aire unos 400 millones de euros en derechos de televisión, cuya última parte, de 340 millones en la temporada en curso, tenía que ser pagado en mayo.



La pérdida notable para un sector que tiene una cifra de negocios de 4.700 millones de euros, según la federación, emplea a más de 120.000 personas y tiene un peso del 0'58% en el PIB, según la revista Panorama. Pero el golpe también sería doloroso para las finanzas públicas porque el fútbol profesional paga 3.000 millones de euros en contribuciones fiscales.

La Premier League: nada es demasiado alocado





En los últimos días se ha dicho de todo sobre la Premier League: que podría ser en Australia, que se jugaría en ocho estadios alejados de centros urbanos, que en una sola sede y todos los equipos confinados en un solo sitio… nada parece demasiado descabellado.



Pero es que el problema que se avecina obliga a perder un poco la cabeza. Según el economista Kieran Maguirem propietario del portal ‘Price of Football’, "Ahora mismo hay dos problemas. Uno de movimiento de dinero, porque los clubes no están ingresando nada por los partidos. El otro es el tema de los derechos televisivos".



Según Maguire, como mínimo el 70 por ciento de los ingresos de los clubes por temporada procede de las televisiones. "A corto plazo, estos problemas son razonablemente superables, pero si no hay signos de que esto se vaya a reanudar, los operadores no van a querer pagar por el resto de esta temporada y puede que tampoco por parte de la siguiente. Si eso pasa, habrá un problema importante", añadió.



La cantidad que la Premier dejaría de percibir se elevaría hasta los 900 millones de libras en concepto de derechos. "Si dividimos esos 900 millones entre los clubes, salen unos 45 millones por equipo. Es una cantidad importante. Los grandes equipos pueden sobrevivir porque tienen economías fuertes, pero los pequeños sufrirán". Además, los clubes también tendrían que devolver a los aficionados el dinero de los encuentros que no se vayan a disputar y por los que ya han pagado al adquirir el abono de temporada. "Si me pides mi opinión personal, yo no quiero ese dinero, prefiero que mi equipo sobreviva".



En total, las pérdidas estimadas en caso de que no se pueda reanudar la competición ascenderían a 1.100 millones de libras, lo que supondría unos 60 millones por equipo. Este importe es el 35/40 por ciento de lo que ingresa por temporada cada equipo.



Por estas razones no extraña que la Premier League esté haciendo todo lo posible por restablecer la competición de la manera que sea. Está, aunque en un segundo plano, el lío de las transferencias, que ya no serán millonarias como en el pasado y que, según el especialista, no se normalizarían hasta 2022.



Otra de las preocupaciones económicas que trae esta situación es la del mercado de fichajes que proseguirá a la competición. Aunque sea en estos momentos un problema en segundo plano, Maguire apuntó a que este verano seguirá habiendo traspasos, pero con importes muchos menores a los que acostumbra el fútbol mundial.



"Imagínate que un club intenta fichar a Pogba, por ejemplo, y le ofrecen al Manchester United 80/90 millones. No va a poder permitirse rechazarlo, porque habrá clubes en Europa necesitados de dinero que tendrán que vender a jugadores similares por cifras menores". Para este economista, la actividad normal no se recuperará hasta 2022.