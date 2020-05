'Quería que Ronaldo fallara el penalti': la confesión de Howard Webb

Después de una carrera exitosa como árbitro de la Fifa, Uefa y Premier League, el exréferi inglés Howard Webb, habló sobre uno de los momentos que marcó su carrera en Inglaterra, pues en un diálogo, aceptó haber señalado un penalti que minutos después reconoció que no era, y en el momento, deseó que Cristiano Ronaldo errara la falta que él había sancionado.

"Vi a Carrick alcanzar primero el balón y luego al portero (Gomes) tocarle. Fue un penalti fácil de pitar. Esperaba las protestas habituales que solemos ver por parte de los futbolistas, pero lo que no esperaba era la mirada de asombro de Gomes. En unos segundos me di cuenta de que me había equivocado. Mantuve la decisión. No sabía en qué me había equivocado, pero sabía que algo no iba bien. Solo quería que Ronaldo fallara el penalti", expresó Webb, quien sería protagonista en aquel partido entre el Manchester United y el Tottenham por la Premier League.

Webb, recordó el partido clave por el título de la Premier League, que pitó entre el Manchester United y Tottenham en el que aseguró haber fallado al señalar una falta dentro del área, que minutos después de que Cristiano Ronaldo la convirtiera en gol, desencadenaría una remontada majestuosa (0-2, en contra) del entonces equipo dirigido por Alex Ferguson. El resultado final fue 5-2 a favor de los diablos rojos, equipo que finalmente se quedaría con el título de la temporada tras una competencia mano a mano con el Liverpool.

No es la primera vez que Howard Webb confiesa y acepta haber cometido un error durante un partido. El exárbitro inglés, en años pasados reconoció que falló al no expulsar a Nigel de Jong en la final del Mundial del 2010 entre Holanda y España, tras una fuerte patada en el pecho que le propinó al mediocampista español Xabi Alonso.