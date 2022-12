Copa del Rey: así quedaron los cruces para Real Madrid y Barcelona

Este viernes en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid entre otros equipos grandes conocieron su rival para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.



Por parte del conjunto ‘merengue’ se medirán ante el Cacereño, uno de los equipos revelación del torneo hasta el momento ya que pertenece a la cuarta división del fútbol español.



En caso de los azulgranas jugarán contra el Intercity y Atlético se enfrentará al Real Oviedo. El único choque en estas llaves en donde se enfrentarán equipos de Primera División será el juego que disputen el Espanyol y el Celta de Vigo.



Por otro lado, el actual campeón de la Copa del Rey, el Real Betis comenzará su camino para la defensa del título ante el Ibiza.

Cabe resaltar que todos los equipos de Primera División jugarán en condición de visitante estos duelos que serán a partido único.



Cruces de dieciseisavos de final de la Copa del Rey



Ibiza vs. Betis

Cacereño vs. Real Madrid

Intercity vs. Barcelona

La Nucía vs. Valencia

UD Logroñés vs. Real Sociedad

Eldense vs. Athletic

Pontevedra vs. Mallorca

Nàstic vs. Osasuna

Linares vs. Sevilla

Ceuta vs. Elche

Alavés vs. Valladolid

Levante vs. Getafe

Oviedo vs. At. Madrid

Cartagena vs. Villarreal

Sporting vs. Rayo Vallecano

Espanyol vs. Celta