¡Locura en Roma! La celebración de Mou tras golazo en el último minuto

Este domingo, AS Roma consiguió un resultado importante en su estadio, luego de derrotar al Sassuolo por 2-1 en el juego que significó el partido número 1.000 como entrenador para José Mourinho.

No fue un partido fácil para la 'loba', pues los tres puntos los consiguió en la última jugada del encuentro, gracias a un GOLAZO de Stephan El Shaarawy, quien clavó el balón en el ángulo tras un remate colocado de pierna derecha.

"¡Les dije a todos mentiras! Le había estado diciendo al equipo durante días que este juego número 1.000 no era importante para mí .. pero tenía un miedo increíble de perder. Por suerte ganamos y hoy corría como un niño porque me sentía con 12 años, no con 58", dijo 'The Special One' tras el pitazo final.



Con la victoria en casa, Roma registra tres victorias consecutivas y es el líder de la Serie A con nueve puntos.