Otra vez Balotelli: sería despedido por varias faltas disciplinarias

¿Why always me? (¿Por qué siempre yo?) dice una célebre camiseta que mostró Mario Balotelli en sus días en la Premier League. Y vale la pregunta: ¿Otra vez tú?

Se la prensa de Italia, Brescia ha decidido terminar su contrato, dos años antes de lo estipulado, después de una discusión del jugador con el presidente del club, Massimo Cellino.



El díscolo atacante se habría saltado las sesiones de entrenamiento del club durante diez días después de la pelea con Cellino, lo que acabó de darle razones al club para su salida, que al final será de mutuo acuerdo.



Balotelli atribuyó esa ausencia a problemas estomacales, según informó la agencia ANSA, y 'en cuanto se sintió mejor' se presentó en las instalaciones del club para trabajar en solitario.



EL delantero no cumplió, una vez más, con la expectativa y no ayudó a Brescia a librarse de terminar en la Serie B una vez que termine la temporada. Es decir que en un par de semanas será agente libre: ¿quién quiere ganarse un problema así? Seguramente no faltarán candidatos...