El fichaje internacional que prepara Boca para el próximo mercado

Boca Juniors planea una revolución en su plantilla, si bien Russo quiere mantener la base con la que ganó la última edición de la Superliga, el técnico, al igual que los directivos, piensan en los refuerzos para la próxima temporada, entre los que se destaca el jugador chileno Mauricio Isla, cuya negociación ya está en marcha.

Según informa Infobae, Juan Román Riquelme ya tiene adelantadas conversaciones con el lateral derecho de la Selección Chilena, quien llegaría libre al equipo xeneize tras su paso por Fenerbache de Turquía. Una alternativa que le gusta a Miguel Ángel Russo.



El mismo jugador chileno viene desde hace meses dialogando con el consejo de Boca Juniors y parece indicar que para el próximo mercado de fichajes el futbolista de categoría internacional llegaría finalmente a las instalaciones del equipo xeneize. En entrevistas pasadas con medios de su país, el exjugador de Juventus confirmó el acercamiento de Román: “Riquelme me llamó para ir a Boca. Tuve tres conversaciones por teléfono con él, no me llamó un representante ni nada. Suena el teléfono y dicen ‘Soy Román’, ‘¿Román?’, ‘Sí, Riquelme’. Plop”, mostrándose positivo ante el dialogo con la entidad.

Mauricio Isla es un jugador con recorrido en Europa que gusta de Miguel ángel Russo y ante la no renovación a Leonardo Jara, el chileno sería una buena alternativa para la posición que actualmente ocupa Julio Buffarini. Además, tal como lo afirmó el el medio, Jara no sería el único en salir del equipo para la próxima temporada, pues a él se sumaría Junior Alonso, Marcos Díaz, y se especula sobre la posible salida de Sebastián Villa.