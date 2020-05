'Me pone feliz': Muslera aclara rumores sobre su llegada a Boca 

En medio de la cuarentena, el histórico arquero de la Selección de Uruguay, Fernando Muslera, habló sobre los rumores que existen sobre la posibilidad de atajar en Boca Juniors la próxima temporada. El uruguayo afirmó que si bien no le ha llegado ninguna oferta oficial, las especulaciones de la prensa y de los fanáticos lo ponen feliz.

"¿Que vaya a Boca con Cavani? ¿Quieren armar el paquete? A mí no me llegó nada, no tuve ningún contacto. Ha sido todo prensa. Que suene mi nombre a través del periodismo o el que haya inventado la nota es algo lindo porque Boca es un grande de Suramérica y se acordaron de mí. Que yo les esté rondando en la cabeza a los periodistas que inventaron eso o si llega a ser verdad, aunque conmigo no tuvieron contactos, a mí me pone feliz”, finalizó Muslera, en declaraciones para Marketing Registrado.

Al igual que su compatriota Edinson Cavani, Fernando Muslera ha sido vinculado en diferentes ocasiones con su llegada a Boca Juniors, pero oficialmente no hay ninguna oferta formal por parte del club xeneize, quienes siguen en la búsqueda de refuerzos, de cara a la siguiente temporada.



Por ahora, Muslera vive su presente en el Galatasaray de Turquía, pero a sus 33 años no ve difícil la posibilidad de jugar en Argentina, pues ha manifestado ser admirador de Boca Juniors, haciéndole un ‘guiño' a las directivas del equipo xeneize, los cuales tienen entre sus objetivos incorporar jugadores de nivel de Selección.