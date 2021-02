¿Fue tan grave? El audio de Bermúdez que tiene 'en llamas' a Boca

Jorge Bermúdez no habla por hablar y por eso, una vez que pronuncia palabra, se puede sentar a esperar que se retracte. No pasará.

Así ha sido desde hace tiempo, especialmente sobre el espinoso tema de su relación con Carlos Tévez, que es de todo menos armónica.



Ahora el asunto ha desatado una auténtica tormenta al interior de Boca Juniors, pues al actual miembro del Consejo de Fútbol del club le filtraron un audio de whatsapp en el que se refiere abiertamente al 'Apache', dejando claro que no están superadas las diferencias.



En la conversación, de la que no se conoce el interlocutor, el colombiano se refiere al encuentro en un parador de verano argentino entre las familias de Tévez y Daniel Angelici, expresidente del club xeneize y activo miembro de la oposición a Ameal, a Bermúdez, a Riquelme y toda la plana directiva actual.



"Son personas libres, no son delincuentes, al menos socialmente... Se pueden juntar, se pueden ver, pueden tomar un café. Nosotros no podemos atacar a Tevez porque se junte con Angelici, con Macri, con los dos juntos, o con los que quiera amigos", dice el audio, de unos 30 segundos y que publican varios medios argentinos.



"En esto hay que ser muy inteligentes y muy transparentes. Nosotros seguimos en lo de nosotros, papá. Que él siga haciendo sus cosas, pero quedan en evidencia cuáles son las intenciones. Evidentemente", concluyó.



La imagen de conspirador que deja Bermúdez sobre Tévez tiene enfrentados a todos en los medios, unos en su contra y otros de su lado, lo que ha generado un enorme malestar al interior del club.



Los problemas entre los dos históricos de Boca arrancaron con la renovación de Tévez, cuando Bermúdez, en sus redes sociales, sugirió que ya era un exjugador y que tenía interés político en el manejo del club, lo que no es descabellado a la luz de sus vacaciones familiares con Angelici. Tévez, a su vez, se quejó del manejo del caso Pol Fernández, quien salió en malos términos con el Consejo del que hace parte el excapitán.



Hace una semana el exdefensor aseguró que no se arrepiente de sus opiniones, pero en los últimos días, según revela el diario Olé, Bermúdez, Cascini y Delgado fueron al entrenamiento y hablaron con los jugadores en el vestuario. Dice la fuente que el colombiano se excusó con Tévez y que al final se acordó que todos paren de hablar en público de sus diferencias. Sin embargo, la filtración de este nuevo audio va en contra de todas las buena intenciones y deja mal parado a Bermúdez, quien sigue tensando al cuerda con Tévez. La duda es: ¿a quién conviene todo este escándalo?