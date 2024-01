Atlético de Madrid obtuvo el último cupo a semis de Copa del Rey

Atlético de Madrid consiguió este jueves el pase a las semifinales de la Copa del Rey luego de derrotar a Sevilla con gol de Memphis Depay que vino del banquillo y le dio el triunfo a los dirigidos por Diego Simeone.



El cuadro colchonero tuvo su primera aproximación en el 23’. El árbitro pitó penalti por una falta sobre Nahuel Molina. No obstante, Antoine Griezmann erró el cobro desde los doce pasos ya que se resbaló y eso provocó que mandara la pelota por arriba del arco de Sevilla.



Ya para la segunda parte, Atlético se acercó nuevamente con Griezmann que intentó meter la pelota de volea tras un gran pase de Rodrigo de Paul, pero la esférica rozó el palo del arco rival.

Unos minutos después, Griezmann tendría la oportunidad de poner el primero y aunque la mandaría a guardar, el árbitro decretó fuera de lugar del atacante francés.



Hacia el 63’, Sevilla se acercó con peligro. Marcao recibió dentro del área y de primera sacó un remate que se fue directo a las manos de Jan Oblak. Al 67’, Depay ya avisaba y anotaría, pero otra vez el juez de línea decretó fuera de juego.



No obstante, diez minutos después, Atlético encontró su merecida victoria con Depay. Ángel Correa se adentró del área y allí le mandó un pase al neerlandés que la empujó desde el suelo.



Al 95’ habría penal para el Sevilla, pero tras una larga revisión del VAR, el cobro no se realizaría y los sevillanos no tendrían ya tiempo para empatarlo.



Con el triunfo, Atlético se une a Mallorca, Real Sociedad y Athletic Club como los clubes que jugarán las semifinales. El sorteo de esta fase se realizará este viernes.