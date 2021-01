¡Histórico! Un equipo de tercera división humilló al Atlético en Copa

La Copa del Rey no deja de sorprender y apenas va en su segunda fase. Después de la sorpresiva eliminación del Celta el martes pasado, otro equipo de tercera división se encargó de eliminar a un grande.

La Unió Esportiva Cornellà obtuvo su regalo de reyes este 6 de enero tras vencer en un partido histórico a nada más y nada menos que el Atlético del Madrid, líder absoluto del torneo de primera división.

El conjunto catalán se puso rápidamente en ventaja con anotación de Adrián Jiménez a los siete minutos y con eso le bastó para clasificarse a la siguiente ronda.

​Sorpresa total para un Atleti que tuvo solamente dos futbolistas poco conocidos. Es más tuvo en su once a titulares habituales como Joao Félix, Ángel Correa y Lodi; incluso referentes como Saúl y Jose María Giménes (que salió lesionado); así como jugadores destacados como Torreira, Kondogbia y Vitolo. No había excusa.

La situación del equipo de Diego Pablo Simeone se terminó de complicar pasada la hora de partido cuando el joven lateral Ricard Sánchez vio la segunda cartulina amarilla y dejó a su equipo con 10.

Aunque durante los últimos minutos tuvo varias claras para lograr la igualdad, el conjunto colchonero no puedo huirle a su destino. La eliminación, en terreno visitante, era un hecho.