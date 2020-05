Polémica de Scaloni: molestia en hinchas de River y orgullo en Boca

Días atrás, Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, confirmó que se encontraba teniendo charlas con los dirigentes de la AFA para definir la localía durante las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022 y no ocultó su deseo de poder jugar en la Bombonera o en los estadios de Rosario. Hoy, en una entrevista con Fox Sports, el DT volvió a dejar en claro que la cancha de Boca es el lugar en el que quiere ser local, pero también disparó una frase sobre el Monumental que encendió la polémica y enojó a los hinchas de River .



“Me preguntaron si estaba de acuerdo en la Bombonera y dije que sí. Me lo consultó el presidente y a mí me gusta jugar ahí. No es que es mi cancha favorita o que yo quiero jugar siempre ahí. Si por una decisión, hay que ir a jugar a otro lado, no hay problema. Me gusta la Bombonera como otros estadios, como los de Rosario u otros del interior en los que está cerca el público. Pero no es que solo quiero jugar ahí y no tengo problema de jugar en otros estadios, hay muchos en Argentina y en Buenos Aires también, como la de Racing o la de Vélez", disparó Scaloni en el programa "90 de minutos de fútbol".

"¿SI ME GUSTA EL MONUMENTAL? PREFIERO LAS CANCHAS DONDE SE SIENTE EL CALOR DEL PÚBLICO"#90MinutosFOX | La respuesta de Lionel Scaloni sobre el estadio para que haga de local la Selección Argentina. pic.twitter.com/Vptw9HRimk — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 29, 2020

Automáticamente, fue consultado por el conductor Sebastián Vignolo sobre por qué no nombró al estadio de River entre las opciones. Y el entrenador de la selección disparó: "Mi filosofía es poder sentir el calor del público. A lo mejor, en Newell's, Central, Racing, Vélez... necesitamos ese tipo de canchas, ni hablar la de Boca, para que la gente esté con su calor cerca del jugador. Hemos jugado en River en el anterior proceso e históricamente se ha jugado ahí, por lo que no habría ningún problema en hacerlo".



Frente a sus declaraciones, Oscar Ruggeri, panelista habitual del programa, le contestó: "Armá un equipo que contagie, la cancha es lo de menos". Pero Scaloni no dio marcha atrás con su opinión y retrucó: "Si a vos te dieran la posibilidad de elegir una cancha en la cual jugar, ¿por qué no elegirías una?".



Por fuera de lo que sucedió en la entrevista, su afirmación rápidamente trajo cuestionamientos y enojos de parte de los hinchas de River en las redes sociales. "Ningunea al único estadio en el país donde la selección levantó la Copa del Mundo", "una tribuneada barata", "es patético que el DT de la selección crea que se gana con el calor de la gente", "el Monumental es la casa de la selección" y "Scaloni es un títere de la AFA, un impresentable", fueron algunos de los comentarios de los fanáticos millonarios en Twitter.