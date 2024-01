Gamero, satisfecho con el título de Superliga: ‘Todo salió bien’

Millonarios se quedó este miércoles con la Superliga Betplay luego de derrotar en el global a Junior de Barranquilla. El cuadro Embajador ganó 2-0 la vuelta y pudo celebrar con su hinchada un nuevo título.



Pues bien, finalizadas las celebraciones en el estadio El Campín, el técnico albiazul, Alberto Gamero dejó sus sensaciones de lo que fue la consagración en el torneo y también habló de la oferta de Estudiantes de La Plata por Álvaro Montero y la labor de Santiago Giordana y Leonardo Castro, anotadores en la definición.



“Queda la ilusión de seguir sumando títulos. Estoy feliz por lo que se hizo, por ganar la Superliga y por el trabajo que hicieron los jugadores”, inició el samario en su intervención.

Y agregó: “Fueron dos partidos dignos de una final, a pesar de que se viene de una pretemporada. El partido de Barranquilla, Junior nos forzó a defender. Aquí, ellos vinieron a proponer para resguardar el resultado. Este año de lo que vi de Superliga vi dos clubes dignos. Junior sacó la casta en esta serie, aunque le falta engranaje el cual veremos más adelante en Liga”.



Sobre la oferta a Montero señaló: “Hay una oferta por él y lo primero que se le ha dicho es que no hay razones para soltar a los jugadores cuando el torneo ya comenzó. Es un tema que se debe tocar con tranquilidad, que se tome la mejor decisión para todos. Si me preguntan a mí, no me gustaría que se fuera, pero eso ya es un tema de la directiva”.



Con respecto a Giordana y Castro dijo: “Santiago está haciendo un buen trabajo, se está complementado bien con Leonardo. La idea no es jugar con dos delanteros, sino con uno y un mediapunta. Giordana se sacrificó bastante en este partido para cubrir a los mediocentros de ellos. ‘Maca’ por fuera hizo un gran trabajo, pero hay tranquilidad con lo que están haciendo los dos delanteros”.



Sobre la manera como se suplieron las ausencias en el equipo el técnico mencionó: “Acá no se piensa en lo que no está, sino en el que está. Creo que los que reemplazaron a los ausentes lo hicieron muy bien en este encuentro”.



Finalmente, dejó un emotivo mensaje a la hinchada: “Darle gracias a la hinchada por siempre estar acá y en cualquier lugar de Colombia. A mí me da miedo defraudar a tanta gente, pero todo fue redondo, estrenamos la camiseta, con el estadio lleno y con un gran rival. Este título nos motiva para ser mejores”.