Sufren James y los suyos en Liga Catar: Al Rayyan vs Al Arabi, EN VIVO

James Rodríguez vuelve a ser el conductor de su equipo en un partido con sabor especial: Al Rayyan vs Al Arabi es llamado por los aficionados el 'partido de la venganza'.

¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO! Pierde Al Rayyan, con James titular, por 1-3 contra Al Arabi. Fallas defensivas condenan al local



Minuto 45+3- Se lastima James en duro choque contra Fathy, ni siquiera sancionan falta



Minuto 44- Busca la falta James al borde del área pero el árbitro no le compra



Minuto 38- Se ve incómodo el colombiano: les marca el pase a sus compañeros pero no logra que le hagan un solo servicio limpio



Minuto 33- ¡Goooooolll de Al Arabi! Gunnarsson toma la pelota sin dejarla caer y sorprende a todos con un remate pegado al palo. Victoria 1-3 del visitante



Minuto 31- Comprometido en la marca por derecha ayuda a marcar James, nuevo remate de Al Arabi que va a manos del arquero



Minuto 24- ​¡Palo! Bounpendza no puede celebrar el doblete por pura fortuna, el portero tiene suerte y se salva del tercero



Minuto 23- Dura falta al colombiano que no merece castigo ejemplar



Minuto 21- ¡Palo! Buen centro de James en pelota quieta pero el remate final no quiso entrar



Minuto 16- ¡Gooool de Al Arabi!! Cobra al medio Bounpendza y adelanta otra vez a los suyos, que superan por 1-2 a Al Rayyan



Minuto 14- ¡Increíble! Falta de Yasser en el área pitan penalti pero parece que cae solo Boupendza. Protestas del local pero el juez no revisa el VAR



Minuto 13- ¡Gooooooolllll de Al Rayyan!! Impecable cobro de James Rodríguez en el tiro de esquina y por el medio entró Sayyar para empatar el juego 1-1



Minuto 12- Aproximación de Brahimi pero lo desarmaron al final.



Minuto 11- Perdonó el segundo Al Arabi. Desviado pateó Boupendza cuando había superado a su marcador



Minuto 8- ¡Goooooolll de Al Arabi! Tremendo pase profundo, centro de Marafee y se quedó N'zonzi en la marca de Msakni, autor del gol. Gana 0-1 el visitante



Minuto 7- Tiro libre de Al Arabi a manos del portero. Primer acercamiento a arcos en el partido



Minuto 5- Buscan todos a James en Al-Rayyan, referente en ataque. Juega esta vez más cerca del arco



¡RUEDA LA PELOTA!



¡Todo está listo en el estadio Jassim Bin Hamad!



Nóminas confirmadas:

التشكيلة

الريان 🆚 العربي

Starting XI

Al Rayyan 🆚 Al Arabi pic.twitter.com/GuJ97vcAPX — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) February 19, 2022



El colombiano espera ayudar a su equipo sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla de la Liga de Catar, en la que Al Rayyan ocupa la casilla 9 con solo 18 unidades. Al Arabi es quinto, con 26.