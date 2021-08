Red de boberías

Entorpecer un sistema que ya, por sí solo y sin que sea necesario ponerles más piedras en el camino porque en soledad, se cae; ganar cierta notoriedad a partir de sus decisiones tan demagógicas y además, dejarnos en el plano internacional como absolutos desconocedores y, además, llorones de primera -como si ya no lo fuéramos-. Esas, al parecer, serían las funciones de un ente llamado Red de veedurías.





Dedicados a pensar en grande, se han metido como superhéroes de ocasión con tal de salir en las páginas de los periódicos o, como en el caso de esta columna, las páginas de internet. Y entonces, sin ningún asomo de vergüenza, se han lanzado en un intenso deseo, que solamente se lo creen ellos, de hacer justicia a partir de los dolorosos fallos deportivos que nos han perjudicado de una u otra forma en los últimos tiempos.



Empecemos por aquella jugada en la que un balón pegó en la humanidad del histriónico Néstor Pitana, en el marco del encuentro de Copa América entre Brasil y Colombia. La torpeza del réferi y la distracción de los hombres dirigidos por Reinaldo Rueda ante la lógica de que el partido se iba a detener por consecuencia del toque involuntario, generaron el gol del empate brasileño. Y ahí apareció esta organización liderada por Pablo Bustos que en su misión dice: “La Red de Veedurías de Colombia, Red Ver fue creada en 1.985 por Pablo Bustos. Es la organización líder y pionera en Hispano América en promover el control social y la participación ciudadana veedurial (sic) en la lucha contra la corrupción (...) promueve la investigación y sanción de actos y prácticas de corrupción en que pueda incurrir los funcionarios públicos o particulares en relación con la gestión pública. Son logros de esta organización anticorrupción entre otros la creación y aprobación de una ley de veedurías, normas relacionadas con la transparencia de la gestión pública. (...) ha contribuído (sic) no solo a la creación formación de veedurías con la capacitación de veedores a nivel nacional sino a promover, sensibilizar y fortalecer una cultura de la participación ciudadana y el control social en la lucha contra la corrupción a lo largo y ancho del país -incluso en zonas de conflicto armado-, promoviendo a traves (sic) de nuestra actividad anticorrupción netamente ciudadana la ética de inclusión y justicia social en una histórica e inédita página de la historia del Colombia.



Entonces pusieron tutela. Luego, tras el famoso affaire Emiliano Martínez y los penales de Colombia-Argentina con el argumento jurídico de que “Se debió amonestar al menos al portero argentino y finalmente expulsarlo y no haberle permitido la participación en los 5 cobros de penalti, defraudando así la posibilidad de que los colombianos, en circunstancias de tranquilidad y no perturbación psicológica, pudiera definir en sana contienda ese encuentro futbolero”.



Tras el combate de boxeo olímpico en el que injustamente perdió Yuberjen Martínez ante Tanaka, volvieron a la carga: anunciaron a través de su twitter que “"La red de Veedurías de Colombia busca caminos legales para hacer justicia al robo OLÍMPICO contra Colombia en la pelea de Yuberjen Martinez".



Ya hubo una decisión de los reclamos de esta Red: le negaron aquella tutela del Brasil-Colombia, por obvias razones. El juzgado 18 argumentó que no se debía usar el sistema judicial del país para dirimir estos conflictos. En pocas palabras, les dijeron que fueran serios.



Pero para la red de veedurías y su líder no hay límites. Ni seriedad.