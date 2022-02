Osorio y Seinfeld

Es un gran capítulo de Senfeld. Se llama Bizarro Jerry. Kramer, uno de los personajes de la serie y del que poco se sabe de su vida laboral, les anuncia a sus amigos que ha conseguido un trabajo en una empresa llamada Brand & Leland. Jerry Seinfeld le pregunta de inmediato:



-¿Cuánto te van a pagar?



Kramer, mientras devora un plato de la mesa de Jerry, dice tranquilo:



-No, yo no quiero ningún pago. Estoy haciendo esto por mí.



Seinfeld pregunta por su labor en la oficina y Kramer responde



-TCB. Taking care of business. (Ocuparse del negocio).





No dice nada concreto en cuanto a sus funciones porque simplemente se coló en una oficina para vivir lo que significa el ambiente laboral. No tiene contrato, no recibe sueldo, pero va todos los días a un trabajo en donde nadie sabe de qué lugar salió ni qué carajo hace allí. Tras durísimos cinco días -previa úlcera y peleas maritales con Seinfeld por su dedicación a la oficina- su jefe, Leland, lo llama para decirle que su trabajo es un desastre y que lo tiene que echar. Kramer replica y, ataviado con vestido de oficinista y maletín, dice que él aún no trabaja ahí. Leland le responde:



-Eso lo hace más difícil.



La situación me acordó a Juan Carlos Osorio.



Hay momentos para cada cosa. Y de nuevo el DT ha logrado que su instante y ese romance esperado con su soñada Selección Colombia -asunto que siempre tuvo en mente desde que apareció en el país para conducir los destinos de Millonarios- parezca mucho más lejano de lo que él mismo espera. Los episodios en torno a sus propios devaneos ya son varios y se debe a su amor por el equipo nacional, pero no por esa condición hay que decirle que cuenta con buen timming. Todo lo contrario.



Ahora, en estas semanas que pasaron, se supo que le dijo a Julián Céspedes, periodista de Win, que publicó en su twitter lo siguiente: “Me dijo Juan Carlos Osorio que la propuesta a directivos no es solo dirigir la eliminatoria gratis, en caso de que le entreguen la selección NO COBRARÍA DURANTE PRIMER AÑO DE TRABAJO”.



Y, más allá de los buenos deseos o de sus intenciones por sacar del foso al fútbol colombiano, aparece una palabra de esas que son tan perjudiciales como engañosas: gratis. Porque el dicho habla de que gratis hasta una trompada, gratis hasta un purgante, lo que pasa es que si, de inicio, se plantea la posibilidad de asumir un cargo de alta relevancia en el fútbol a costo cero, estaremos hablando de la decisión menos profesional de la historia y de abrir el camino a una tremenda pauperización laboral.



¿En qué sentido? Supongamos que Osorio asume, de gratis, por amor y por lo que usted quiera. Y supongamos que le va mal y que en aquellos dos juegos que faltan para completar las clasificatorias, pierde contra Bolivia y Venezuela. El resultado será muy sencillo: echan a Osorio y los dirigentes -que son malos en eso de gastar plata- pensarán que ese modelo podría replicarse en otras esferas. Si el empleo más importante como estratega en el fútbol nacional se otorga al gratín ¿Por qué no hacerlo en clubes si es que la cosa sale bien o mal?



Entonces uno imagina de manera perversa que un equipo de la liga le dice a su nuevo coach que firmen gratis y que, a medida que se den los resultados, se le va pagando al hombre. Si no se dan, perfecto, no salió costoso el experimento si es que, a la cuarta fecha de un campeonato cruel con los DT como el nuestro, las cosas no le salieron tan bien como esperaba. Y si pasa lo contrario, los directivos harán valer la idea de que esto es gratis, que es una plataforma, que en eso habían quedado, que aproveche más bien la oportunidad como si se tratara de un practicante. El pago es con good will.



Aquel que decide no cobrar los servicios que presta lo que hace es mandar al subsuelo los salarios, la profesionalización y la competencia leal. Habría que agregar que el detalle de dejar esa idea en el aire de ese talante cuando ya hay un técnico -Reinaldo Rueda- encargado de esa misión, es de pésimo gusto.



Recordé a Cosmo Kramer cuando leí lo de Osorio. Y, siendo francos, si llega gratis a la Selección de acuerdo a su presente deportivo, regalado es caro.