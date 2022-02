Fue cotejar voces y entender que antes de jugar contra los argentinos ya estábamos caminando los pasos que nos llevarían al infierno. Reinaldo Rueda, en la conferencia previa, habló de mantener una idea. Después Bernardo Redín, asistente técnico de la selección habló que que se iba a hacer lo mismo de otros juegos y que la idea no iba a sufrir modificación y después, cuando ya el resultado nos dejaba aún más condenados, Falcao García, con gran tino y delicadeza, contó que el plan del DT era aguantar el cero en Córdoba primero, para arriesgar luego.







En síntesis, Colombia, en un encuentro en el que necesitaba de verdad quemar las naves y cambiar todo lo timorato de otras presentaciones, entendió que el mejor plan para ejecutar era aguantar el cero, así eso no sirviera para nada. ¿Por qué primero esa búsqueda? ¿El DT y sus muchachos no tenían idea que el único camino era encontrar una victoria para cuadrar caja? ¿Por qué la idea era esperar, de acuerdo a lo que dijo Falcao, a que Argentina saliera a presionarnos para que, luego de eso, Colombia buscara espacios para tirar contragolpes? ¡Argentina ya clasificó! ¡No tenía necesidad de salir a presionar a nadie! ¡Esa responsabilidad era de Colombia!





Así se jugó, con pavor y con desgano, casi como si este plantel hubiera bajado definitivamente las armas tras la caída frente a los peruanos, como si supusiera que no valía la pena luchar porque ya las cartas estaban jugadas-. Fue así como se configuró una de las más flojas actuaciones de un equipo colombiano en Argentina. De no ser por Camilo Vargas -con algo de compromiso en el gol, mostró personalidad, y tres voladas que evitaron la catástrofe- Argentina pudo golear.





Quedan dos partidos pendientes, pero a esta altura me da lo mismo si se ganan, si se pierden, si se empatan. No me interesa mucho, así al final se logre -que lo veo imposible- una entrada a repechaje. No me interesa saber si le van a dar continuidad a Reinaldo Rueda o no, porque no se puede acudir a lograr un objetivo con tanto recato como se acudió a los últimos partidos de la eliminatoria, salvo excepción del juego frente a los chilenos. No me interesa saber si es el final del ciclo para varios jugadores que nos dieron muchas alegrías. No me interesa, la verdad porque entre el desdén y el miedo de los jugadores y el DT y las pésimas decisiones dirigenciales que nos condujeron -como primeros responsables- a este callejón sin salida, me quitaron el entusiasmo y las ganas de alentar, esas mismas que pidió Falcao antes del partido frente a los argentinos, diciendo que ellos necesitaban que se les arropara. Y apareció en redes el hashtag #yomemonto, en respaldo a un equipo que pedía una respuesta anímica.





Pero no dependía de la gente, de twitter o de aplausos virtuales. Esto es con fútbol y con un proyecto institucional serio y eso por acá no existe. Ningún país ganó un mundial gracias a un hashtag.