Bien podría escribir sobre Luis Díaz, o sobre esos equipos que, sin entender bien aún por qué, me da pereza ver en TV como el Udinese o el Granada, o de Steven Sánchez, el DT de Real Cartagena que apenas cuenta con 27 años, o de William Ruiz, volante del Atlético Bucaramanga en los años 80 -a quien vi varias veces jugando en El Campín al lado de Sabulón Ruiz, Watusi Lozano y Jorge Ramoa- que, de acuerdo a la información del periodista Arley Ruiz, demandó al club porque no pagaron aportes a pensión y por eso hoy no puede pensionarse.



¡La respuesta del Bucaramanga en primera audiencia fue negar que el futbolista hubiera jugado en el equipo! Y cuando empiezan a surgir ideas para nutrir esta columna semanal, vuelve y juega Gianni Infantino en medio de las noticias de fútbol que jamás se detienen.



El ovoide presidente de la FIFA cada vez que habla muestra la verdad del fútbol, en el sentido más cruel, más descarnado y más real. O al menos así es como lo ven los “verdaderos dueños del fútbol” y así lo demostró de nuevo el señor, cuando fue interrogado sobre si se iba a donar un dinero para las familias de aquellos trabajadores que han fallecido durante la construcción de obras destinadas a que se pueda hacer la Copa del Mundo en Qatar. Infantino, con ese caradurismo que ostentan aquellos que están en el poder, dijo lo siguiente: "Cuando le das trabajo a alguien, incluso en condiciones difíciles, le das dignidad y orgullo”.



Vámonos entonces al informe publicado por Amnistía Internacional sobre la dignidad y el orgullo que, en teoría, les está dando Infantino a los trabajadores: denuncias sobre hacinamiento, tercerización, cobros de comisiones a favor de los empleadores de los explotados, esclavismo, cercenación de los derechos fundamentales y demás exabruptos, pero mejor dejo el link del informe, donde se detallan aún más los abusos. Qatar, la Copa Mundial de la Vergüenza



Hablemos de cifras, también: The Guardian, una institución del periodismo mundial, se dio la tarea de publicar el número de víctimas mortales, producto de uno de los más vergonzosos mundiales en la historia: son 6500, de acuerdo a lo publicado por el diario inglés.



Dignidad y orgullo. Debería ser ese el eslogan FIFA, incapaz de revisar la realidad de lo que está ocurriendo con su anuencia y que se preocupa mucho más por el boato, por el lujo y por la posibilidad de hacer una Copa del Mundo cada dos años.