El mejor equipo del mundo, parte II

Pronto, más de lo que se imaginaba, un gran libro se pudo transformar en un magnífico documental de esos que son tan necesarios para poder reconstruir la historia de un país incapaz de proteger su memoria y capaz de borrar sin atisbos de arrepentimiento, el archivo en el que han quedado registrados hechos importantísimos del devenir nacional. Esa era la misión durísima a la que se le midieron Mauricio Silva, Yesid Ricardo Vásquez y Felipe Valderrama para poder llevar a la pantalla los relatos de aquel Millonarios mítico e invencible que supo hacer su propia leyenda entre 1949 y 1953.







Entonces se dieron a la tarea de buscar y rebuscar entre lo poco que había. Era como encontrar en un tupido pajar una brillante aguja que ayudara a coser ese relato, que ya es casi que una tradición oral, sobre las maniobras y las maravillas desplegadas por los cracks que, desde Argentina y aprovechando una huelga de futbolistas en ese país, aterrizaron en Colombia en medio de un ambiente político de país inestable (como durante toda la vida) tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y cuyo legado los condujo, en plena cresta de la ola de ese ambicioso proyecto “galáctico” pensado por Alfonso Senior, a derrotar al Real Madrid en Chamartín 4-2 en el marco del aniversario número 50 de fundación del club blanco.





Por eso este 7 de abril a las 7:30 pm a través de Señal Colombia, los futboleros (porque no es simple y llanamente un documental acerca de un club, sino que cualquiera al que le guste el fútbol puede verlo por gusto nada más) se transmitirá “El mejor equipo del mundo”. Decía en el aparte anterior que de alguna forma esta clase de herencias -porque y eso hay que agradecer a sus autores, que ya dejaron un documento que ya quedó en la memoria- van forjando también ese cariz futbolero del que este país carece, porque siempre vendrá bien que producciones así ayuden a enlazar tantos eslabones perdidos en nuestro fútbol, riquísimo en anécdotas y paupérrimo en testimonios audiovisuales. “De Bogotá en las canchas” (una hermosa serie sobre el fútbol bogotano dirigida por Claudia Bautista), “Campeón de campeones” y “El más veces campeón”, documentales realizados por Diptongo y Win que cuentan gestas gloriosas de Nacional y Millonarios respectivamente, hace poco Netflix hizo la vida de René Higuita y RCN Televisión, con Alejandro Callejas a la cabeza, armaron una serie maravillosa de ocho capítulos titulada “No nací para perder”, sobre Faustino Asprilla o “Diario de un sueño”, al mando de Teto Sánchez y Mauricio Montes, que fue un documental hecho entre Caracol TV y la Federación de Fútbol sobre el regreso al Mundial 2014 y su participación en aquella Copa del Mundo y “Mi Selección Colombia” documental apalancado por Prime Video en el que se empezaba a escribir la historia de una posible clasificación a Qatar 2022, pero que terminó inconcluso. Más allá de estos títulos, no es suficiente. Hay muchas historias alrededor del fútbol que están desperdiciadas, esperando alguien que las quiera financiar.





En “El mejor equipo del mundo” Mauricio Silva se encarga de conducir el relato y se entrelaza entre imágenes inéditas y testimonios de tipos importantes y conocedores como Enrique Macaya Márquez, Hernán Peláez, Santiago Segurola, Alejandro Fabbri, José Orlando Ascencio entre otros, pero y sí que hay un acierto ahí, también está la voz de aquellos hinchas que vieron y gozaron con ese equipo lleno de estrellas, siendo el más destacado Ricardo Silva Silva, tío de Mauricio y poseedor de un relato pasional y divertido que hace sentir escalofríos de emoción y que despierta carcajadas también.





Por más documentales así. Por más contenido de este tipo que colabore a reedificar esos cimientos olvidados, pero no por eso poco importantes de nuestro fútbol.