El antídoto

Menos mal en diciembre el boxing day nos logra consentir tanta adicción porque al finalizar el año la ausencia de opciones futboleras hacen que los ojos lloren por cuenta del síndrome de abstinencia. Porque de lo contrario habría que bajar la persiana, encerrarse dentro de un sótano y esperar -como en aquellas películas de los años ochenta que hablaban sobre el fin del mundo- a que el estallido cese y volvernos a ver las caras a mediados de enero, donde ya de nuevo la pelota ha vuelto a correr en todas partes.



Y es acá donde uno empieza a evocar lo que ya pasó: la identidad personal de clubes que aunque no ganaron nada se instalaron en el mercado como aquellos capaces de apuntalar con sus propias herramientas, pero sin hacerle el feo al valor estético del juego. Y ahí en la mente llegan las imágenes del Ajax y del Tottenham, absolutamente convencidos de ser capaces de lo imposible a partir de sus propios recursos, por lo general posibles, que están a la mano, al alcance de todos. Por eso parece injusto que la vida los cruzara en aquella semifinal de la Champions.



Piensa uno en el proceso de Selección Colombia, el que arrancó muy de afán a comienzos del año por cuenta del afán dirigencial de ver a qué cristiano sentaban como fuera en el banquillo nacional y encontraron a Queiroz, que por ahora sigue buscando lo que parece haberse perdido: el conjunto, el equipo organizado que por última vez dirigió José Pékerman en aquella noche moscovita en el estadio del Spartak ante los ingleses. Ya vimos que puede ser capaz de lo mejor -el partido frente a los argentinos en la Copa América- y de lo peor -aquel empate ante los chilenos en la misma Copa o el 0-3 frente a los argelinos-. Y el mismo Queiroz tendrá que conseguir una especie de intermedio potable entre ambos estados para así consolidar una idea que hoy por hoy no se ve clara.



Pienso en Millonarios, que comenzó un año magnífico y terminó pinchándose en un juego inexplicable frente al América; y pienso en el América que por fin se pudo sacar la mala leche ganando un título al Junior, equipo bravo si los hay.



Pienso en los futbolistas que hacen parte del Cúcuta Deportivo y que vieron aquella imagen de los billetes con alas que se escapan por los vientos y que nunca terminaron en sus bolsillos por cuenta del incumplimiento de un dirigente que no tendría que estar más en el negocio por su demostrada indolencia: José Augusto Cadena.



Pienso en esto y en aquello pero se me va el tiempo y el espacio de la columna. Y pienso en todo eso porque obvio, no hay fútbol en estos días. Por eso la misión es recluirse en casa y esperar a que el tiempo pase viendo los especiales de TyC Sports que es la mejor caricia para la abstinencia.



Feliz navidad para todos aquellos que se toman el tiempo de leer esta columna. A ellos mi agradecimiento eterno y mis mejores deseos.