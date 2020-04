Decisiones que nunca entendimos

• ¿Por qué Albeiro Usuriaga no fue al Mundial de Italia?



• ¿Por qué no jugó Abel Aguilar en el partido contra Brasil en los cuartos de final del Mundial 2014?



• ¿Por qué Edwin Cardona no fue al Mundial de Rusia?



• ¿Por qué, en las eliminatorias del 2002, sacaron al Chiqui García después de empatar contra Venezuela 2-2 a pesar de haber quedado en zona de repechaje?



• ¿Por qué, en el partido que perdimos 3-2 contra Uruguay en las eliminatorias 2006, entró Frankie Oviedo en el minuto 91, cuando lo que menos se necesitaba era enfriar el partido con un cambio?



• ¿Por qué jugamos con tres defensas (Córdoba-Bermúdez-Yepes) para enfrentar a Kily González, Batistuta, Piojo López y Ortega?



• ¿Por qué, necesitando goles y ganar, Rodallega y Falcao fueron a la tribuna el día que Colombia perdió 3-1 contra Uruguay en Montevideo durante las eliminatorias Sudáfrica 2010?



• ¿Por qué salió Willington Ortiz y entró Umaña si tenía locos a los uruguayos en el partido -qué fucú- contra los uruguayos en las eliminatorias al mundial de España 82?



• ¿Por qué no hubo marca hombre a hombre sobre Roque Junior en las eliminatorias para Corea-Japón 2002 sabiendo que estábamos con 10 y que faltaban 30 segundos para que se acabara el juego?



• ¿Por qué, después de que ha pasado en múltiples ocasiones tanto en torneos de clubes como en partidos de selecciones sub 15, sub 17, sub 20, sub 23, mayores, femenina, sub 30 y sub 50, seguimos perdiendo los partidos definitivos por culpa de un centro al área y un cabezazo del rival?



• ¿Por qué jugamos con un solo delantero de área ante Costa Rica sub 23 en la Copa América 2011?



• ¿Por qué fue reemplazado Jorge Carrascal en el partido que la selección Colombia perdió 2-1 ante Argentina en el marco del torneo preolímpico?



• De hecho ¿Por qué en este preolímpico nunca se pudo establecer una nómina tipo, más allá de cambios lógicos por cuenta de expulsiones o lesiones?



• ¿Por qué Iván Ramiro Córdoba, titular en San Lorenzo de Almagro y con las maletas listas para viajar a Italia contra Inter, fue suplente durante la Copa del Mundo realizada en Francia en 1998?



• ¿Por qué ante Brasil en el preolímpico 2000, la selección Colombia salió con una formación plagada de suplentes que al final terminó perdiendo 9-0?



• ¿Por qué Carepa Gaviria y Harold Lozano solamente disputaron un partido en el Mundial 1994?