¿La quinta Liga?

De nuevo un debate de esos viejos pero que a la hora de generar controversia es espumoso y efervescente como una pastilla de Alka Seltzer. De nuevo los integrantes de la Federación Internacional de Historia y Estadística con sede en Lausana desde el 2014 -uno siente que al pronunciar el nombre completo de esa institución no se puede ni siquiera dejar a un lado la ubicación geográfica, que es como su apellido- hizo su escalafón sobre las mejores ligas del mundo.







Y acá está el cuento porque Colombia ostenta el honor de estar ubicado entre los cinco primeros de esa extraña tabla, que parece caprichosa. Porque ¿cómo medir efectivamente los mejores torneos? Tendría que haber elementos más fuertes que apenas puntos en disputa y rendimientos de clubes en torneos internacionales.



Bajo ese rasero igual quedan algunas inconsistencias porque la asistencia de equipos colombianos en campeonatos de renombre en el año anterior fue muy pobre: Once Caldas lo eliminó el Santaní en Copa Sudamericana, Palestino se hizo cargo del Medellín, Nacional no tuvo fortuna ante Libertad, Junior no consiguió superar un grupo complicado... Equidad fue el que mejores réditos logró -con una nómina modestísima y resignando posibilidades en el campeonato nacional por cuenta de la doble competencia-, Tolima también en sus dos escalones sudamericanos quedó corto en medio de las expectativas...



Bajo ese prisma hubo ligas que terminaron más abajo pero que en torneos continentales supieron echar historias mucho más exitosas: Independiente Del Valle, para no ir más lejos, alcanzó la gloria de alzar una Copa de gran calado en el continente en aquella final surrealista en Asunción, sin embargo la liga ecuatoriana culminó en el caprichoso listado de la IFFHS en la posición 14, a nueve casillas de nosotros.



Los argentinos que son potencia podrían hacer el mismo reclamo porque colaron a dos de sus clubes a final de Libertadores y Sudamericana -River y Colón- y aunque no vencieron en sus finales, alcanzaron el techo más alto. Y fueron novenos.



Pero entonces vámonos a lo local: el promedio de gol de nuestra liga es de los más bajos de la región. Hay clubes que viven carencias y problemas como el Cúcuta...



Somos quintos (bah, de acuerdo a lo que dice la IFFHS) pero que ese antojadizo ranking no nos nuble la visión -más allá del amor, como en mi caso, declarado a nuestra liga con sus defectos- porque hay más cosas para mejorar que para aplaudir.