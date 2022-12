Bilardo en modo profeta: vaticinó a la gran sorpresa del mundial

La salud de Carlos Salvador Bilardo sigue en expectativa. Pero de cabeza, el ex Deportivo Cali siempre he estado muy cuerdo, y algo que lo demuestra es su pensamiento acerca de la gran revelación y sorpresa en el futuro. Hace 12 años, en el 2010, Bilardo se atrevió a decir en un video que un combinado nacional se iba a convertir en una de las más difíciles de vencer.

En medio de un Mundial de Qatar 2022, Croacia siguió los pasos que dejó en 2018 superando a Brasil, pero en semifinales se quedó contra una Argentina llena de hambre y con el anhelo de jugar la final para que Lionel Messi se pueda despedir levantando la Copa del Mundo, la primera, y la que escaseaba en el palmarés del ex Barcelona. Ya solo queda esperar si su rival será Francia o la sorpresiva Marruecos.



Y es que, decir que Marruecos es la revelación y sorpresa no sería para nada una casualidad. Desde hace 12 años, en 2010 está destinada a ser el coco fuerte que se convertirá en un rival a vencer. Esto lo dijo Carlos Salvador Bilardo en un video que se ha hecho viral acompañado del excelente nivel de los marroquíes últimamente. “Cuando fuimos a jugar una Copa Mohammed en Marruecos en 1975 (en una gira con Estudiantes de La Plata) dije que el futuro del fútbol estaba aquí”, se atrevió a decir.



Posteriormente agregó, “no está en Europa, no está en Sudamérica”, y puso un ejemplo con Argentina, “porque la gente todavía juega. Acá la gente recorre Capital Federal y no se juega al fútbol. Recorrés el interior y sí, en el centro del país. Recorrés Europa, por ejemplo, en Italia, Milán, Roma, Florencia no se juega. Recorrés Alemania, Múnich, Colonia, no hay lugar para jugar y en África juegan en todos lados. África tiene países fuertes como Camerún, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos, Túnez, que juegan y es bueno porque tienen técnica”.



Marruecos está a un paso de hacer mucha más historia como la única africana en meterse a semifinales y podría llegar a disputar su primera final también. Sin embargo, antes de enfrentar a Francia, los marroquíes se convirtieron en la revelación con solo un gol en contra, el cual, de hecho, fue en propio arco por un desvío en Aguerd.