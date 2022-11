Jero Freixas es la sensación en Qatar: se paseó vestido de tricolor

El influencer argentino, Jero Freixas, quien hace unos meses visitó a Colombia y acompañó a varios equipos del FPC, está cumpliendo su sueño mundialista en Qatar.



Aterrizó en territorio catarí junto a su esposa Josefina de Cabo, con quien ha hecho una pareja bomba en redes sociales. Sus contenidos relacionados con fútbol gozan de gran reconocimiento y suelen ser muy virales.



Freixas estuvo en el partido inaugural que disputaron Catar y Ecuador, y por supuesto, se vistió del tricolor para apoyar al primer sudamericano en debutar en el Mundial 2022. Se ubicaron junto a la mancha amarilla en el estadio Al Khor; su esposa lució la camiseta amarilla y él una bandera ecuatoriana que sostuvo en el cuello.

Los creadores de contenido compartieron un video que no tardó en hacerse viral. Jero no perdió la oportunidad para exponer a su esposa, quien lucía muy emocionada y con los ojos encharcados. "Más de 4 años esperando este momento. Está emocionada, qué futbolera que es".



La pareja fue la sensación en el estadio de Jor, a donde fueron abordados por aficionados que no perdieron la oportunidad para tomarse una selfie. Lo que prometió Freixas fue mucho contenido en medio del Mundial. Sus seguidores aguardan por sus particulares videos, que suelen estar cargados de mucho humor.