Día 5 en Mundial de Qatar 2022: se estrena Brasil, la gran favorita

Este jueves 24 de noviembre se bajará el telón en la fecha 1 del Mundial de Qatar. Los dos últimos grupos, el G y el H, tendrán actividad desde las 5:00 am (hora colombiana). El estreno más esperado, el de la canarinha, será a las 2:00 pm.



Uruguay intentará seguir los pasos de Ecuador, la única sudamericana que ha ganado, y saldrá por un triunfo frente a Corea del Sur. La Portugal, de Cristiano Ronaldo, se enfrentará a Ghana en su estreno. Brasil, la gran favorita del Mundial 2022, jugará el último partido de la primera jornada. Su rival será Serbia.

Jueves, 24 de noviembre

5:00 am | Suiza vs Camerún

TV: Directv Sports

Grupo G



Jueves, 24 de noviembre

8:00 am | Uruguay vs Corea del Sur

TV: Directv Sports, Caracol y RCN

Grupo H



11:00 am | Portugal vs Ghana

TV: Directv Sports

Grupo H



2:00 pm | Brasil vs Serbia

TV: Directv Sports, Caracol y RCN

Grupo G