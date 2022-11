Courtois advirtió a compañeros si abren la boca: ‘Será su último día’

Bélgica no la está pasando nada bien en el Mundial de Qatar 2022 al comprometer su clasificación a octavos de final tras perder contra Marruecos en la segunda jornada del grupo F.



Sin embargo, después de ese juego perdido frente a los marroquís, se confirmó que el resultado no cayó nada bien en el grupo y terminaron diciéndose de todo entre todos dentro del vestuario, donde hubo fuertes roces que involucró a Vertoghen, De Bruyne, Hazard y Lukaku, según se ha filtrado por la prensa internacional.





Ante esta polémica situación, el portero Thibaut Courtois habló en conferencia de prensa para aclarar todo lo que se dijo de las supuestas peleas, no ocultando la impotencia del equipo al quedar al borde de la eliminación y de no mostrar lo mejor, pero descartó totalmente los enfrentamientos entre ellos.



“Se dice de más como te llevas con tus compañeros. Al final, tuvimos una reunión para hablar las cosas, y eso es lo más importante. Si pierdes siempre va a haber frustración, por eso ha sido importante que todos habláramos”, dijo Courtois.



De igual manera, el arquero descartó totalmente que dentro de la plantilla haya un posible topo que filtró todo a la prensa, pero advirtió que, si eso es verdad, esa persona debería salir del equipo de inmediato.



"Es una locura pensar eso porque trabajamos mucha gente a parte de los jugadores, puede que alguien dijera algo. Pero no tenemos la necesidad de buscar a quien haya dicho algo. Eso sí, si lo encontramos, será su último día en el equipo", finalizó contundente Courtois.



🇧🇪 Courtois sobre la polémica en Bélgica:



🗣️ "Necesitamos averiguar quién filtró esto. Si lo encontramos, es su último día en la selección"



❌ "No, no somos demasiado viejos. Ni demasiado agradables"

El próximo partido de Bélgica será contra Croacia y deberán ganarle sí o sí a la subcampeona del mundo para despejar dudas y clasificar en el grupo F. El duelo será el 1 de diciembre.