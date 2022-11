¡Bélgica armó guerra contra Kevin de Bruyne! Indirectas de compañeros

En medio de un Mundial, y antes de disputar el segundo partido, Kevin de Bruyne destapó un problema interno que se está viviendo en la selección de Bélgica. Tras un partido complejo contra Canadá, el volante del Manchester City deseó que los belgas jugaran como el club celeste, y, como si fuera poco, le llamó la atención a Toby Alderweireld por un juego muy desesperado enviando pelotas en largo que poco o nada sirvieron. Toby respondió que son cosas que se arreglaron en el vestuario, pero la gran pregunta es, ¿hasta qué punto se lograron apaciguar las aguas?

Y es que, la tónica continuó con tintes polémicos, pues Kevin de Bruyne mantuvo que el momento del combinado nacional era el 2018, y que en este año, en esta edición mundialista, no habrá posibilidad de hacer lo mismo que hace cuatro años, y todo por una declaración venenosa, incluyéndolo a él y a la mayoría de sus compañeros. “Somos demasiado viejos”, explicó de Bruyne. Y continuó, “creo que nuestra oportunidad estaba en 2018. Tenemos un buen equipo, pero nos estamos haciendo viejos. Hemos perdido la clave. Tenemos algunos buenos jugadores nuevos que ingresaron, pero no están al nivel de otros jugadores en 2018. Nos veo más como extraños”.



Pero en la interna del grupo, la situación estalló tras caer contra Marruecos y perder la oportunidad de clasificar anticipadamente a los octavos de final. Jan Vertonghen entró para referirse a las declaraciones de Kevin de Bruyne, “supongo que atacamos mal porque también somos demasiado viejos adelante”. También mantuvieron que saben que en la parte de atrás Bélgica no cuenta con, “los tres centrales más rápidos del mundo, pero eso lo saben”.



El defensor central, Jan Vertonghen también continuó diciendo que es mejor guardarse las cosas en estos momentos, “hay muchas cosas que se me pasan por la cabeza y que es mejor no decir, o al menos no fuera de los vestuarios. Es muy frustrante lo de hoy”. También analizó el grupo, “creo que no estuvimos bien, nos regalamos mucho, nos hicieron dos goles idénticos, ambos en el primer palo. Ese balón no debe entrar nunca. El primer partido tuvimos suerte, pero en el segundo, no”.



Finalmente, mantuvo que la caída contra Marruecos no estaba en los planes, pensaban que podían mejorar, “después del primer partido, pensamos que solo podíamos mejorar. Esperábamos clasificarnos para octavos de final hoy. Ahora, tenemos un partido final difícil e el que todo estará en juego. La calidad del grupo está ahí”.