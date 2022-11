Terapia en Bélgica: no hay que ser amigos, pero sí sobrevivir en Catar

Ha pasado dentro y fuera del campo: los jugadores de Bélgica dejan claro que no se llevan bien y la polémica entrevista que concedió Kevin De Bruyne en la que dijo que el equipo envejeció y que no aspira a mucho en el Mundial de Catar porque su tiempo fue en Rusia 2018, no hace más que confirmar la hoguera que exite en el vetuario.

No se cortaron De Bruyne y Alderweireld discutiendo en la cancha el día del debut contra Canadá ni después en la zona de prensa. Y la situación llegó al límite de una reunión tensa pero necesaria.



Según L’Equipe, los jugadores y el cuerpo técnico se reunieron de urgencia para cantarse las verdades.



Dice la fuente que Romelu Lukaku fue el hombre de la mediación en una plantilla que tiene muchas relaciones rotas, empezando por el propio delantero, que no se lleva bien con Batshuayi, igual que Hazard con Trossard o hasta el propio De Bruyne con Courtois, nada menos que las dos estrellas del equipo.



¿Qué concluyeron? Courtois y Hazard hablarán en rueda de prensa. Igual, el resultado verdadero de esa terapia grupal solo se conocerá en la cancha, el jueves en el duelo contra Croacia, en el que hay que ganar para quitarles opciones a los de Modric y a los sorprendentes jugadores de Marruecos. Con 3 puntos, uno menos que los punteros, Bélgica se expone a despedirse en primera ronda.