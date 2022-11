En Inglaterra no perdonan a Southgate y llueven críticas: ‘Es incapaz’

Inglaterra cedió puntos y tuvo un triste empate contra Estados Unidos, pues de haber ganado habrían clasificado, pero finalmente no lograron ganar y quedaron un poco comprometidos en la clasificación al sumar cuatro puntos. Ahora deberán ganar sí o sí a Gales.



Sin embargo, ese empate no tuvo mucha simpatía en la prensa de Inglaterra y de inmediato todos los ojos fueron puestos contra el técnico Gareth Southgate, quien fue el encargado de establecer la nómina y flojo planteamiento contra los estadounidenses.



Al finalizar el partido, Southgate fue cuestionado por no alinear a Phil Foden y lo tildaron incapaz por sus fallidas decisiones quien era una de las soluciones, pero respondió tranquilo, aunque reconoció que quizá sí cometió un error al optar por otras opciones.



“Pensamos que era lo correcto mantener al equipo desde el principio y luego optamos por Jack Grealish y Marcus Rushford antes que Phil”, dijo Southgate.



Igualmente, tras el empate que dejó abierto el grupo, le cuestionaron el poco nivel ofensivo, pues venían de anotar seis goles y dejar abiertas muchas ilusiones, pero contra Estados Unidos no se vio ni la mitad del equipo.



“No teníamos la misma energía que contra Irán. Eso va a suceder, es un torneo de fútbol, no solo vamos a pasar y barrer a todos”, finalizó el técnico inglés.



Ahora, Inglaterra deberá jugar contra Gales el próximo 28 de noviembre, donde buscarán tres puntos y alejar esas terrible imagen contra los estadounidenses.