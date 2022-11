Polonia se salió con la suya ante Arabia Saudí y complicó a Argentina

Piotr Zielinski y Robert Lewandowski con sus goles, y Wojciech Szczesny con varias atajadas claves, entre ellas una de penalti, se encargaron de darle el primer triunfo a Polonia en el Mundial de Qatar. No fue fácil y sufrieron ante Arabia Saudita.



Un resultado que deja a Polonia con 4 puntos, al frente del Grupo C. Arabia Saudita sigue metido en la pelea con 3 unidades. Ahora, toda la atención se centra en Argentina-México, partido que será a las 2:00 pm. Una derrota ante el 'Tri', dejará a la albiceleste de Lionel Messi sin Mundial.

El partido en Rayán resultó intenso desde el inicio, con acciones ofensivas de parte y parte. Los arqueros y los palos, fueron determinantes en el marcador. Arabia Saudita dejó claro que lo sucedido en el debut ante Argentina no fue casualidad. Mostró una vez más su juego vertical y explosivo. Polonia por su parte, muy aplomado, versatil y contundente.



Sobre los 13 minutos, el elenco saudí advirtió con un remate de Mohamed Kanno, quien se inventó la jugada, la acompañó y terminó rematando cuando entraba al área. La pelota se fue ligeramente desviada sobre el travesaño.



El equipo de Arabia Saudita, que venía de dar el primer batacazo en el Mundial al derrotar a Argentina, dominó y asfixió a Polonia en varios tramos del partido. Sin embargo, los europeos aguantaron con orden defensivo y un Wojciech Szczesny clave para sostener el cero.



El gol llegó a los 39', luego de una gran jugada de Matty Cash y un pase atrás de Robert Lewandowski para Piotr Zielinski, quien apareció sin marca dentro del área y batió el arco defendido por Mohammed Al Owais. Definición de primera para poner el 1-0, que les daba un ligero respiro a los polacos.



Antes de irse al descanso, el árbitro fue advertido por el VAR, sobre un posible penalti. Ligero toque abajo que el árbitro brasileño Wilton Sampaio no dudó en sancionar. Polémico por cierto. El encargado del cobro fue Salem Al Dawsari, quien no contaba con la brillante atajada de Szczesny.



En el segundo tiempo, el panorama no cambió. Con el pasar de los minutos el partido fue tomando ritmo. El equipo saudí, después de una buena circulación de balón al borde del área, se acercó y con Feras estuvo cerca del empate. El '9' sacó un disparo que se perdió por muy poco sobre el travesaño. Los asistentes en el estadio de Rayán no daban crédito.



Los dirigidos por el francés Hervé Renard empezaron a tambalear en defensa, perdieron las referencias y a los 63', Polonia estuvo a nada de poner el segundo. Soberbio cabezazo que se estrelló en el travesaño. En menos de dos minutos, 'Lewy' recibió una pelota cruzada y empalmó con un taconazo, que esta vez le negó el vertical. Partido intenso, de tú a tú.



Tras los dos palazos de Polonia, Arabia respondió explotando sus bandas y por izquierda, a través de Salem Al-Dawsari, probó con la media distancia. El arquero Szczesny respondió bien a la exigencia.



Transcurría el minuto 82 cuando llegó el 2-0. Después de un terrible error de Abdulellah Al-Malki, Lewandowski marcó su primer gol en Qatar. El jugador saudí quiso controlar y jugar hacia el centro, pero ante la presión del goleador polaco, terminó regalándosela frente al arco. Un grito de desahogo en el gol, pues venía de pecar en un penalti ante México.



Al final, Polonia consiguió mantener la diferencia en el marcador y se apuntó como líder del grupo C. Ahora, toda la presión es para Argentina que no puede perder ante México.