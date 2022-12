Valverde se lo festejó al árbitro en la cara: el volante se hizo viral

Uruguay se quedó fuera del Mundial, luego de mostrar una mejoría en el partido contra Ghana, las cuentas no alcanzaron y por un gol, los sudamericanos le dicen adiós a Catar 2022, luego del empate contra Corea del Sur, derrota contra Portugal y la victoria final contra los africanos.



En el primer tiempo, el central Daniel Siebert, sancionó un penalti a favor de Ghana, tras la infracción de Sergio Rochet, luego de la revisión del VAR.



Ayew cobró el tiro y el portero uruguayo llegó a atajarlo. Lo que no se vio de inmediato, fue la reacción de Federico Valverde tras la acción. El jugador del Real Madrid, aparte de mostrar la felicidad, se fue encima del juez.



Entre gritos y sacudidas con la mano, Valverde se fue directamente al central, quien no le puso mayor atención, solo hasta el final cuando le empezó a gritar en la cara. Pese a la victoria, no le alcanzó a los charrúas, para avanzar a octavos de final.