Irán protesta en el Mundial Qatar 2022: su pueblo antes que la FIFA

La selección de fútbol de Irán perdió estrepitosamente este lunes en su partido debut de la Copa del Mundo de Qatar 2022: Inglaterra se aprovechó y la goleó 6-2, en la primera jornada del grupo B.



Más allá de la lesión de su arquero, que fue decisiva en la idea de Carlos Queiroz, y de la diferencia en el nivel iraní con el de los jugadores de Inglaterra, también se ha visto afectada la selección de Medio Oriente por la situación que vive su pueblo.



Así, los jugadores decidieron no cantar el himno iraní, en protesta por la situación social que se vive en ese país. El gesto fue para hacer notar ante el mundo lo que vive Irán y enviar un mensaje de apoyo a sus paisanos.



Ehsan Hajsafi, capitán de Irán, habló en rueda de prensa y habló de frente de lo que pasa en su país… no se calló, a pesar de las advertencias de la FIFA: “Las condiciones en nuestro país no son adecuadas. Nuestra gente no es feliz. La gente tiene que saber que estamos con ellos y que los apoyamos. Somos solidarios”.

Además, Carlos Queiroz se manifestó luego de la goleada contra Inglaterra: “Mis jugadores no están en el mejor ambiente, en términos de concentración, por los problemas que les rodean. Ellos son seres humanos, tienen hijos, tienen un sueño, que es jugar por su país, por su gente, disfrutarlo. Estoy muy orgulloso de que se hayan levantado y hayan luchado por ello, que hayan marcado dos goles a Inglaterra en estas circunstancias”, dijo Queiroz.