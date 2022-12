Lionel Scaloni no menospreció a Australia: ‘Compiten a alto nivel’

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, rechazó el papel de favorito en el duelo frente Australia de octavos de final porque es una condición que hay que demostrarla en el terreno de juego.



"Australia tiene buenos jugadores con experiencia en la competición de alto nivel, pero sobre todo es un equipo. Un conjunto de futbolistas que saben lo que quieren y eso es una dificultad", dijo el preparador argentino el día antes del choque contra Australia.

"Si el rival es inferior hay que verlo. Somos once contra once como dice Australia. Estoy de acuerdo. El planteamiento será similar con algunos matices. Tienen buenos jugadores e intentaremos contrarrestar eso pero manteniendo la idea nuestra", analizó el seleccionador de Argentina.



"Es positivo para cada equipo que pueden hacer daño. En ataque siempre queremos hacer lo mismo pero en defensa cambiamos algunas cosas. Australia tiene cosas marcadas en ataque y eso no va a cambiar. A lo mejor en defensa sí cambian algo", aventuró el preparador.



Lionel Scaloni elogió a Australia. "No me sorprende que Australia esté en octavos. Ha hecho una buena clasificación y después se ha clasificado en la repesca. Tiene tradición en los Mundiales y eso la hace difícil. No hay que confiarse en nada, hay que afrontarlo con seriedad y después ver cómo va".



El preparador de la Albiceleste no se mostró sorprendido por las eliminaciones de Alemania y Bélgica. "Para mí no son sorpresa lo que ha pasado. Cuando se habla de grandes selecciones se da por hecho que tienen que pasar pero en un momento dado el marcador se pone en contra y es complicado jugar en esa situación", recordó Scaloni que destacó el apoyo que disfrutan en Doha.



"El apoyo de la gente siempre ha estado y la hinchada argentina se hace notar. La sensación es muy linda y ojalá sea igual que el día de Polonia", confió. Scaloni maneja cambios aunque aún no ha podido ver el momento de los jugadores tras el partido contra Polonia. "No soy de estar siempre con los mismos. Rara vez repito equipo. La sensación es verdad que fue muy buena y también con México en la segunda parte. Es muy bueno que los del banco estén preparados y mejoren cuando salgan lo que hay en el terreno de juego", dijo.



EFE