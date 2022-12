¿Fue a propósito? Acusan a España de dejarse ganar para evitar 'cocos'

Japón dio una de las sorpresas del Mundial de Catar al clasificarse primero del grupo E por encima de España, que acabó segundo y con enormes dudas por el 2-1.

Y esa situación, que por un corto pero angustioso lapso de unos 15 minutos lo tuvo eliminado, tuvo consecuencias claras: España acabó sacando a Alemania, que dependía del empate y, evitó en rondas futuras a rivales como Brasil o Argentina, al irse por el lado contrario del cuadro.



La pregunta fue inevitable: ¿así lo pensó Luis Enrique para evitar a los 'cocos' del Mundial? Para el exjugador y hoy panelista Hugo Sánchez, no hay duda: “¿Tú me aseguras que España salió a buscar este resultado, para buscar evitar a Brasil en los cuartos de final?”, lo cuestionó David Faitelson, en ESPN México, y él contestó: “Yo te aseguro. No estaba ahí; no estoy en la mente de Luis Enrique, pero Luis Enrique habrá pensado cuál era la fórmula para evitar, en los cuartos de final, a Brasil. Hay riesgo, sí, y ese riesgo te lo juegas”.



Sánchez lo asegura porque él también lo hizo, según confesó, cuando estaba en Pumas de la UNAM prefirió utilizar suplentes para evitar a un rival peligroso en la Liguilla mexicana; Guadalajara goleó pero él se mantivo en su decisión: “porque yo quería eso.. Digo la ‘neta’ (la verdad), no es que España le tenga miedo a Brasil, sino respeto”.



Entre sus compañeros de panel estaba Juan Carlos Osorio, exentrenador de México, y ante su incredulidad, Sánchez sentenció: “(Luis Enrique) no lo va decir nunca, los técnicos no vamos a decir nunca ‘me dejé ganar’. Simplemente es ‘prefiero esto”.