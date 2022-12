Argentina perdería una pieza valiosa para el duelo ante Países Bajos

Argentina está en estado de alerta previo al duelo contra Países Bajos por su llave de cuartos de final del Mundial de Catar 2022. Y es que este miércoles un pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni entrenó diferenciado y podría ser baja ante los neerlandeses este viernes.



Se trata de Rodrigo De Paul, un jugador valiosísimo en el mediocampo en la albiceleste y que no llegaría a tiempo al duelo contra los europeos.



Esto fue informado por el periodista de ESPN, Esteban Edul, quien aseguró que De Paul entrenó diferenciado debido a una dolencia en el isquiotibial derecho que lo marginaría del duelo en el estadio Lusail.

Ojalá este bien 🙏🏻 https://t.co/DppwhDzI1n — Esteban Edul (@estebanedul) December 7, 2022

De igual forma, el comunicador contó que al volante argentino ya le han hecho los estudios pertinentes para saber el alcance de una posible lesión y que hay mucha preocupación en el cuerpo técnico liderado por Scaloni.



Con esto mencionado, De Paul se une a los jugadores que son duda para el partido contra Países Bajos ya que también otro que no disputaría este juego sería Ángel Di María quien presenta una lesión en el cuádriceps y que era otro hombre de confianza para el seleccionador.



Por el momento, no hay un parte médico oficial por parte de la AFA, pero inicialmente no haría parte de los titulares. De hecho, Scaloni durante la práctica de este miércoles probó un mediocampo conformado por Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister.