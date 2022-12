Van Gaal no le teme a Argentina: ‘Hay cuentas pendientes’

Países Bajos clasificó a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 al derrotar contundente a Estados Unidos, pero ahora tendrá uno de sus retos más complicados del certamen al enfrentar a Argentina de Lionel Messi, una de las favoritas al título.



Sin embargo, uno de los que siempre ha estado confiado de lo bueno que tiene Países Bajos es su entrenador, Louis Van Gaal, quien desde un principio ha dicho que puede salir campeón con esta selección, teniendo ambición y poco respeto hacia al que tenga al frente.





Tras conocer que su rival era Argentina, el técnico empezó a preparar a sus futbolistas para dar la pelea en ese crucial partido que definirá un semifinalista, confirmando que este duelo es algo pendiente para él y todo el seleccionado neerlandés debido a la eliminación que le propinó los argentinos en Rusia 2018 desde los penaltis por un cupo a la final.



"Messi es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 no tocó un balón y perdimos en los penaltis. Ahora queremos nuestra revancha. Tenemos una cuenta pendiente”, dijo el técnico Louis Van Gaal.



De igual manera recalcó lo dicho anteriormente donde cree que tiene la selección necesaria para llegar a disputar el último partido que define el título, aunque sabe que será difícil, pero que pueden lograrlo.



“Dije que podemos ser campeones, no que lo vayamos a ser. Pero podemos serlo. Pero si al final no lo somos no podemos decir que hayamos fracasado", sentenció.





🗣️ Louis van Gaal: "No me gusta pensar en retrospectiva, pero creí que el partido del 2014 era nuestro. Tenemos una cuenta pendiente con Argentina por lo que pasó hace dos Mundiales". pic.twitter.com/yk6D3w4c1u — Samuel Vargas (@SVargasOK) December 6, 2022

Argentina y Países Bajos se enfrentarán en los cuartos de final, partido que se disputará el viernes 9 de diciembre en el estadio Lusail.