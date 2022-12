Reacción de Messi en plena entrevista es viral: le tocaron el corazón

La reacción de Lionel Messi con las emotivas palabras de una periodista argentina, que le habló en nombre de su país, no tardó en hacerse viral. La forma en la que se transforma el rostro del '10' albiceleste son la sensación en redes sociales y le dan la vuelta al mundo.

Todo se dio cuando Sofía Martínez, de TV Pública, abordó a Messi en la zona mixta, para tener su balance tras la clasificación a la final del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, la periodista fue más allá y en nombre de su país le habló a Leo y lo conmovió.



"Se viene la final de la copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo, no hay nene que no tenga tu remera que no sea la original, la trucha (imitación) o una inventada imaginaria. Marcaste la vida de todos y eso es más grande que cualquier Copa del Mundo. Y no te lo va a sacar nadie”, le dijo Sofía.



Messi sonreía sonrojado mientras escuchaba atento cada una de sus palabras. Esa reacción enterneció en las redes sociales. Sin duda le tocaron el corazón. "Más allá de que todos queremos ser campeones y terminar de la mejor manera, este es un proceso intachable", dijo el jugador argentino después de agradecerle por sus palabras.



Y agregó que "Recibimos un golpe durísimo en el primer partido, volvimos a levantarnos y terminamos llegando a una final. Creo que este grupo fue un ejemplo de principio a fin y ojalá se nos dé".