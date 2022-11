Jornada definitiva en Catar 2022: por los clasificados del grupo A y B

Catar 2022 empezó con su etapa definitiva, en la fase de grupos. Tercera fecha y a rodar la pelota, buscando una definición que promete demasiado, más por los resultados que se han dado en las últimas jornadas.



Fecha definitiva este martes 29 de noviembre, con los juegos correspondientes al grupo A y B, donde ningún equipo tiene su lugar asegurado. De las ocho selecciones, solo Catar aparece fuera del panorama. Respiran los futboleros, pues las madrugadas se acabaron.



En el grupo A, Ecuador vs Senegal y Países Bajos vs Catar, son los duelos designados, a disputarse a partir de las 10:00 a.m. hora colombiana. Sudamericanos, europeos y africanos, le apuntan a llegar a la otra fase y es que el primer choque podría decantar uno de los eliminados.



A las 2:00 p.m. hora colombiana, Inglaterra buscará ratificar la clasificación contra Gales, que quiere dar la sorpresa, aferrándose a un milagro. El otro juego será el de la tensión, Irán y Estados Unidos, más allá de la tensión política entre ambas naciones, el que gane se quedará con el cupo a la siguiente fase.