Pedri apuntó a una final con Messi: ‘Quiero su camiseta’

Con la clasificación de Argentina de Lionel Messi a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, varios rivales van viendo cómo uno de los favoritos al certamen ha seguido su curso y por ello, ya varios jugadores van visualizando un posible enfrentamiento contra el seleccionado del astro.



Uno de los que sueña con llegar a una final y ganarla es Pedri, el joven futbolista de 20 años que ha sido figura en el equipo de Luis Enrique, quien no admitió la importancia del diez argentino en su país y no ocultó que lo pondría feliz poder enfrentarlo en el último partido del Mundial.





“Tiene un grupo de jugadores muy buenos. Se nota el buen rollo que tienen. Disponen del mejor del mundo y creo que el mejor jugador que he visto en mi vida como es Leo. Es un plus a su favor. Quisiera la camiseta a de Leo, así nos veríamos en una hipotética final”, contó a medios españoles el volante del Barcelona.



De igual manera, Pedri analizó lo que será Marruecos, el próximo rival de España y dijo tener cuidado tras las sorpresas que se han vivido durante la fase de grupos, por lo que esperan estudiarlo bien para no dar ventajas.



Es un rival complicado, sobre todo en lo físico. Llega con resultados muy buenos y hay que tenerlo respeto. El míster nos dice sus cosas buenas y malas, aunque hemos visto los partidos del Mundial y sabemos cómo juegan”, resaltó Pedri.



Hay que recordar que España enfrentará a Marruecos el martes 6 de diciembre por los octavos de final, donde buscarán la clasificación para enfrentarse luego a Portugal o Suiza, en su camino hacia la gran final.