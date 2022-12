Turno para Francia e Inglaterra en octavos: ¿cómo verlos EN VIVO?

Después de la clasificación de Países Bajos y Argentina a los cuartos de final del Mundial de Catar, las emociones no se detienen.

Este domingo 4 de diciembre hay dos nuevos cruces y solo dos equipos que seguirán en carrera por la gran final. Así se disputarán los encuentros de la jornada y así podrá seguirlos desde Colombia:



Francia vs Polonia

Hora: 10:00 a.m. (hora colombiana)

TV: DirecTV, RCN y Caracol



Inglaterra vs Senegal

Hora: 2: 00 p.m. (hora colombiana)

TV: DirecTV



*Vea todos los octavos de final EN VIVO en www.futbolred.com