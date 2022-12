Depay y un gol para la historia: acecha fuertemente en Países Bajos

Los Países Bajos superaron a Estados Unidos con un partidazo del lateral derecho, Denzel Dumfries. El jugador del Inter de Milan fue vital para asistir en dos ocasiones y anotar el tercero y lapidario tanto con el que los dirigidos por Louis van Gaal consiguieron el paso a los cuartos de final en donde enfrentarán a Argentina, quien también venció a Australia.

Pero, tal vez el mejor gol y más importante tanto en los 90 minutos fue el de Memphis Depay. No solo por abrir la cuenta, sino que a nivel personal fue vital, pues Memphis no estaba jugando con la regularidad deseada. No fue titular en los dos primeros partidos, y en el tercero recibió la oportunidad. Ahora, en los octavos de final, solo necesitó nueve minutos para confirmar su importancia en el esquema de Países Bajos.



Gracias a su anotación a los nueve minutos, Memphis Depay puso su nombre en la historia de la selección de Países Bajos. Antes de arrancar la cita mundialista, cosechaba 42 goles y ahora, sumó uno más en su cuenta para superar a Klaas-Jan Huntelaar como segundo máximo artillero del combinado nacional atrás de Robin van Persie que ostenta ese reconocimiento con 50 anotaciones.



Como si fuera poco, con la ‘Naranja Mecánica’, Memphis Depay ha sumado 84 partidos y ya cosecha 43 tantos persiguiendo a Robin van Persie fuertemente. Además, el delantero que pasó por el Arsenal, Manchester United, Feyenoord, entre otros, necesitó 102 juegos para llegar a esos 50 goles. Klaas-Jan Huntelaar tuvo un mejor registro con 76 partidos disputados y sus 42 anotaciones. Contra Argentina, Depay podrá acercarse cada vez más a las cifras de Robin.