Ancelotti, pendiente de sus madridistas, pero desaprobó el Mundial

Ya en los cuartos de final, el fútbol en Qatar no para. El Mundial continúa, mientras los ojos están completamente puestos en el evento que se desarrolla en un país cada cuatro años. Esta vez, con muchas polémicas le tocó a los qataríes, una nación que poco o nada aprueba la fiesta del fútbol, y que ya han empezado a desmontar estadios.

Pero, la decisión de la FIFA en 2010 de elegir a Qatar como el país anfitrión no fue aprobada por todos los amantes del fútbol. Los comentarios criticando el certamen y las ausencias de exjugadores reconocidos que se negaron a asistir a la Copa del Mundo se hicieron constantes. Uno de los que no aprobó para nada el Mundial, fue Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid. Sin embargo, sí ha puesto las miradas en el campeonato y brindó unas palabras sobre sus dirigidos en el cuadro ibérico.



Carlo Ancelotti habló con el diario italiano Corriere dello Sport y mantuvo que no ha sido la competencia que él esperaba, “no me está pareciendo un gran Mundial. Estoy convencido que poco o nada quedará de Qatar 2022”, y es que, en suelo qatarí ya han empezado a desmontar estadios y son las primeras cosas que se despedirán de la nación árabe.



También analizó a las figuras que han sido los mejores en Qatar. A Richarlison, lo puso como uno de los jóvenes que pueden conducir una nueva generación y ya lo han demostrado, “no es un gigante, pero su cabeza es fuerte. No es el típico delantero brasileño, pero lo pongo entre los mejores que hay. Estamos en una fase de transición, sobre todo para los delanteros. Están terminando Ibra y Ronaldo, Suárez, Cavani, Messi y Benzema, que tienen 35 años, Lewandowski los hará el año que viene. El nuevo está representado por Mbappé, Richarlison, Haaland, Julián Álvarez y Darwin Núñez. A Goncalo Ramos no lo conocía”.



Sobre la actitud que está mostrando Cristiano Ronaldo, mencionó que, “lo he entrenado dos años y cero problemas. De hecho, me los resolvió. ¿Alguien que marca al menos un gol por partido puede ser considerado un problema? Cristiano entrena muy bien, está atento a los detalles, todo me resultó fácil de gestionar. Es un jugador excepcional”, agregó que, “conmigo habrá jugado cien partidos y marcado más de cien goles, alguien que mete 50 todos los años es sólo bueno para el equipo”.



También habló de uno de los jugadores que tiene mucho futuro y que juega en el Real Madrid, “hoy Vini está mucho más seguro, más convencido y el equipo lo siente y lo busca. Él y Mbappé tienen una característica poco común. Quien le ve en directo le cuesta creer que un futbolista pueda tener esa explosividad y esa velocidad de base”.