'Tontísimo, pero es penalti': análisis arbitrales en polémica acción

Argentina y Francia se enfrentan en la final del Mundial de Qatar 2022 y Lionel Messi no quedó en deuda para anotar en, tal vez, su partido más importante en su carrera deportiva. El juego que da la oportunidad de que Lionel alcance la gloria y gane todos los títulos habidos y por haber con el Barcelona y con la selección argentina.



Como ha sido la costumbre en los últimos enfrentamientos, Lionel Messi abrió la cuenta y lo hizo desde el manchón penalti, en una acción muy discutida para muchos, pero que, Szymon Marciniak no dudó en dictaminar la pena máxima. Sin consultar el VAR, respetó su decisión y Messi transformó la ejecución en el primero de la tarde noche en Qatar.



Ousmane Dembélé a los 23 minutos cruzó levemente a Ángel Di María, una zancadilla traicionera y sigilosa que Szymon Marciniak decretó como penalti ante la duda de muchos. El árbitro central español, Iturralde González mencionó para AS y Carrusel Deportivo que fue una jugada tonta, pero que sí era, "es un penalti tontísimo. Una zancadilla encubierta. Cuando tú corres por detrás de alguien muy cerca de él, el que va por delante lo más seguro es que tropiece con las piernas del que corre muy cerca detrás de ti".



Una acción muy discutida, pero que Argentina, claramente no puso peros en la señalización de Szymo Marciniak. Como si el análisis de Iturralde González no fuera suficiente, también la cuenta oficial de Twitter, El Var Centras referenció el por qué sí fue buena la decisión del árbitro polaco.

La cuenta especializada en estas acciones y en la polémica departe de los árbitros, mencionó que, "para mí sí es penal. Es la típica jugada donde todo el mundo dice: "se tropieza solo", pero está claro que ese traspié está provocado por un contacto de Dembélé en el pie de Di María. Si vas marcando por detrás corres el riesgo de cometer falta". La acción ya quedó en historia, pues fue señalizada y fue transformada en gol por Lionel Messi. No hay vuelta atrás y solo quedará en discusión.