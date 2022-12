Messi al nivel de leyenda brasileña: sensacional marca en Mundiales

Cosas que solo Lionel Andrés Messi Cuccittini logra hacer cuando le dan el espacio o cuando le dan la oportunidad de marcar. Cada vez más crece el sueño de que Messi levante su primer Mundial y de hecho, es su 'último tango' en estas citas mundialistas. En la final de la Copa del Mundo, el capitán argentino logró abrir el marcador desde el manchón penal y hacer creer que sí es posible ser campeones.



A Lionel Messi se le había hecho difícil marcar en fases definitivas en sus cuatro anteriores Mundiales, pero, todo se le abrió en Qatar 2022 marcando contra Australia, Países Bajos, Croacia y ahora contra Francia. Además, en la fase de grupos también anotó contra Arabia Saudita y México. Ante Polonia no pudo.

Al no anotarle a Polonia con el penalti que le atajó el guardameta polaco, Wojciech Szczęsny, no pudo igualar a Jairzinho que en el Mundial de 1970 marcó en todos los partidos que disputó con el combinado de Brasil. Marcó en fases de grupos, cuartos de final, semifinal y en la final.



Por su parte, Lionel Messi, aunque no le marcó a los polacos, sí lo hizo contra Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y Francia, convirtiéndose en el único jugador en la historia de los Mundiales en convertir tantos en todas las fases existentes en las Copas del Mundo (fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y la final). Messi no se cansa de superar récords y lo seguirá haciendo cada vez más. Jairzinho no anotó en octavos de final, puesto que en 1970 no existía esa instancia. Clasificaban directo a cuartos de final.