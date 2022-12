¿Fue penal a Di María? Jugada discutida a favor de Argentina en final

Argentina y Francia llegaron a la gran final en el estadio Lusail con la esperanza de ganar su tercer título mundial y la albiceleste fue la que empezó con más intensidad desde los primeros minutos.



De hecho, la primera gran ocasión sobre los primeros 20 minutos, donde el árbitro sancionó una polémica falta a Ángel Di María, quien fue derribado por Ousmane Dembélé, pues desde atrás aparentemente le generó un leve contacto que le ocasionó la falta dentro del área.



El juez Marciniak no dudó en sancionar el penal, mientras que desde el VAR ratificaron la jugada, pues no llamaron a revisión y al final terminó siendo el primer gol de Argentina, donde Lionel Messi no perdonó.